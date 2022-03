Musko mama sureagavo į jo atsaką Kadyrovui: pasidalijo šmaikščia nuotrauka

M. Musk savo „Twitter“ persidalino pakeista sūnaus nuotrauka, tarsi pasijuokdama iš tokio jo žingsnio, tačiau ir išreikšdama palaikymą. Internautus sužavėjo M. Musk reakcija į vykstančius dalykus su humoru.

Savo „Twitter“ paskyroje Maye Musk persidalino internautų perdaryta nuotrauka, kurioje sušvelninti E. Musko veido bruožai, taip pat pridėti ilgi, moteriški plaukai.

„Tu tokia graži, Elona“, – rašė E. Musko mama ir pridėjo dvi širdeles. Prie pasidalintos nuotraukos ją pasidalinusio asmens prirašyta: „Visa mano grynoji vertė yra vyro, vardu Elona, rankose.“

You are so pretty Elona 💖💖 https://t.co/DXRpsrhgb8