Rusijos karių prievarta prieš žurnalistę: kad paleistų į laisvę, liepė atlikti 1 užduotį

Rusijos okupantai Ukrainos žiniasklaidos kanalo „Hromadsko“ reporterei liepė nufilmuoti atskirą vaizdo įrašą, kuriame ji parodytų neva Rusijos kariuomenės nuoširdumą išleidžiant ją į laisvę.

Prorusiški žiniasklaidos ir „Telegram“ kanalai, pasinaudodami proga, paviešino propagandinį vaizdo įrašą. Jame Ukrainos reporterė priversta teigti, kad Rusijos kariuomenė neva išgelbėjo jos gyvybę, su žurnaliste, jai būnant nelaisvėje, elgėsi gražiai.

⚡️Ukrainian journalist released from Russian captivity.



Viktoria Roshchina, a journalist for Hromadske, has been in captivity since March 15. As a condition for her release, she was forced to record a video saying that the Russian forces had saved her life. pic.twitter.com/tJdPtpDeT0