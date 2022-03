Gresianti humanitarinė katastrofa Chersone: 300 tūkst. gyventojų gali likti be maisto

Kaip socialiniame tinkle rašė Ukrainos diplomatas, dėl Rusijos kariuomenės vykdomos blokados, Chersone beveik išseko maisto ir medicinos atsargos.

Tuo metu Rusija atsisako atidaryti humanitarinius koridorius tam, kad būtų evakuoti civiliai.

O. Niholenka ragina sustabdyti „barbarišką“ Rusijos taktiką, kol dar nėra per vėlu.

Residents of #Kherson once again came out for a peaceful protest rally. According to "Suspilne Kherson", Russian military used tear gas to disperse the rally. pic.twitter.com/1cBRXuZX2i