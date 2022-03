„Anonymous“ smūgis „Nestle“: įsilaužė į duomenų bazę, paviešino slaptus dokumentus

Prieš karą Ukrainoje pasisakanti programišių „Anonymous“ grupė tvirtina, kad buvo nutekinta daugiau kaip 10 gigabaitų duomenų – el. laiškai, slaptažodžiai, kiti slapti dokumentai.

Kiek anksčiau „Anonymous“ perspėjo verslo įmones, kurios toliau vykdo veiklą Rusijoje, nustoti mokėti mokesčius į Kremliaus režimo biudžetą ir palikti Vladimiro Putino valdomą šalį, kitu atveju bus įsilaužta į oficialias svetaines ir nutekinti duomenys.

Pasak programišių, verslo įmonėms buvo suteikta 48 val. „apmąstymams“

Anonymous hackers leaked Nestle database that refused to leave #Russia



It is 10 GB of data of e-mails, passwords and clients of one of the largest food company in the world. https://t.co/LrU47UdOtx