Rusijos grasinimai Europai: nei pajėgtų, nei patys to iš tiesų nori

Prieš savaitę Rusijos užsienio reikalų ministras S. Lavrovas propagandinėje Vladimiro Solovjovo laidoje užsiminė, kad šalis yra pasiruošusi nutraukti santykius su ES, jeigu ir toliau bus tęsiama sankcijų politika.

Paklaustas, ar Rusija juda link santykių nutraukimo su ES, S. Lavrovas teigė, kad šalis yra pasiruošusi tai padaryti, jeigu sankcijos bus nutaikytos į tas verslo ar ekonomikos sritis, kurios sukels pavojų Rusijos ekonomikai.

„Mes nenorime izoliuoti savęs nuo globalaus gyvenimo, tačiau mes turime būti tam pasirengę. Jeigu nori taikos, būk pasiruošęs karui“, – pridūrė jis.

Rusijos prezidento atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas vėliau pasakojo, kad „S. Lavrovo komentaras buvo žiniasklaidos interpretuotas be konteksto“. Tačiau vėliau pridūrė, kad nepaisant „Rusijos noro vystyti santykius su Briuseliu, turime būti pasiruošę blogiausiam“.

Jis apkaltino žiniasklaidą dėl „sensacingų antraščių be konteksto“, nepaisydamas to, kad Rusijos užsienio reikalų ministerija šią ištrauką be jokio konteksto pirma paviešino savo tinklapyje, rašoma DW.

„Izvestija“ vėliau publikavo interviu su Vladimiru Čižovu, Rusijos atstovu ES, kuris pasakojo, kad Rusijos ir ES komunikacija tęsiasi, o J. Borrellio vizitas į Maskvą „buvo pozityvus noro palaikyti santykius ženklas“.

„Šūvis sau į koją“

Vokietijos užsienio reikalų ministerija S. Lavrovo žodžius apibūdino kaip „neraminančius ir nesuprantamus“. Keli šios šalies diplomatai ir politikai pareiškė, kad toks kolegos iš Rusijos išsišokimas jiems atrodo nesuprantamas, ypač tuo metu, kai yra bandoma užmegzti ryšius su Rusija.

REKLAMA

„Foreign policy“ ekspertas Gernotas Erleras DW teigė, kad S. Lavrovo pareiškimas „buvo, matyt, grasinantis gestas“.

Maskva tikisi išvengti naujo sankcijų paketo, kuris gali būti paskelbtas ES šalių užsienio reikalų ministrų susitikimo metu antroje vasario pusėje. Rusijos ekspertas išsakė viltį, kad ministrai bandys kažkokiu būdu deeskaluoti šią situaciją.

Tačiau Vokietijos europarlamentaro Michaelo Gahlerio nuomone, S. Lavrovo gąsdinimai yra ne kas kita kaip „žvanginimas ginklais, kuris niekam nebus įdomus“.

„Aš manau, kad Rusija šautų sau į koją, jeigu vienašališkai nutrauktų santykius su ES. Tai tikrai nebūtų naudinga Rusijos interesams“, – teigė jis DW.

S. Lavrovo pareiškimas yra išprovokuotas ne tik dėl ES pozicijos A. Navalno klausimu, tačiau labiau „susikaupusio efekto“ dėl Vakarų sankcijų spaudimo Rusija, mano JAV užsienio politikos tyrimų instituto (FPRI) ekspertas Maximilianas Hessas. „Mano manymu, Lavrovo pareiškimas – liudijimas tų realių pasekmių, kurias sukelia Rusijai Vakarų sankcijos dėl pirmosios vystomos užsienio politikos“, – cituojamas jis RBK.

Berlyno mokslo ir politikos fondo ekspertas Janis Kluge taip pat pažymėjo, kad Rusija „bent jau artimiausiu metu“ nėra pasirengusi nutraukti santykių su Europa. „Čia mes kalbame net ne apie konkrečios produkcijos importą, o apie Rusijos priklausomybę nuo Vakarų finansų rinkų ir technologijų. Pastarieji metai parodė, kad Rusijai sunku pasiekti diversifikaciją visose ekonominėse sferose remiantis Kinija, – pareiškė jis RBK. – Jeigu kalbėtume apie dešimties metų laikotarpį, tai nemanau, kad Rusijos ekonomika pajėgs visiškai nutraukti ekonominius santykius su Vakarais“.

Borrellis: Kremlius demokratijoje įžvelgia egzistencinę grėsmę

Kremliaus komentarai pasirodė iškart po ES diplomatijos vadovo Josepo Borrellio kelionės. A. Navalno įkalinimo skandalo metu atvykęs į Maskvą ES diplomatas sulaukė aršios kritikos dėl to, kaip Kremliaus propaganda juo pasinaudojo siekdama savo tikslų. Netrukus J. Borrellis buvo priverstas pasiaiškinti ir pažėrė aršios kritikos Maskvai. Pasak diplomato, Rusija nori atsiskirti nuo Europos ir suskaldyti Vakarus.

REKLAMA

„Rusijos valdžia renkasi nerimą keliantį autoritarinį kelią, – praėjusią savaitę pareiškė J. Borrellis. – Atrodo, kad faktiškai nėra galimybių plėtoti demokratines alternatyvas... jie yra negailestingi užgniauždami bet kokius tokius bandymus“.

Diplomatinių šaltinių ES teigimu, jau pirmadienį Rusijai turėtų būti paskelbtos naujos ekonominės sankcijos. Teigiama, kad į sankcijų sąrašus (draudimas atvykti ir sąskaitų

65-erių M. Warnigas nemėgsta viešumos. Klausiamas, kaip dažnai jis susitinka su V. Putinu, pastarojo draugas ir buvęs „Stasi“ agentas atsakė, kad Rusijos prezidentas neturi mobilaus telefono, tačiau pridūrė: „Jeigu man reikia su juo pasimatyti, tai mes jau tai suorganizuojam“.