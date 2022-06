Rusijos advokatas įvardijo, kodėl tiek daug šnekama apie Putino sveikatą: niekas nenori atsidurti jo vietoje

Jo teigimu, galios sistemoje, kurią sukūrė diktatorius, jokie vidaus prieštaravimai niekada neiškils į išorę. Kur kas svarbiau, kaip tie „vanagai“ ir „balandžiai“ susivienys dėl bendro tikslo.

„Svarbu ne tai, kaip jie vieni kitiems priešinasi, o tai, ar dėl kokių nors priežasčių susivienija prieš vieną vienintelį asmenį – Putiną – ką visi ir skatina juos daryti.

O Vakarai su savo provokuojančiais straipsniais, kad Putinas mirė, kad jį pakeitė antrininkas... Aš suprantu, kad tai rašo bulvarinė spauda, tačiau tai irgi būdas daryti įtaką, savotiškas informacinis karas... Tam, kad išjudintų visą šitą [Putino] aplinką, kad visi susivienytų ir paprasčiausiai jį pašalintų. O po to jau bus galima ginčytis, kad ten „vanagas“, o kas „balandis“, – „Ukraina 24“ sakė M. Feiginas.

REKLAMA

Jis taip pat pažymėjo, kad Rusijos Federacijoje yra dalis kariuomenės, kuri pavargo kovoti ir žūti. Kariškiai to nenori, nes supranta, kad naujų resursų neatsiras, o būtent jiems tenka kovoti.

„Ten yra ir paranojiškų žmonių – tokių pat kaip [Putinas] – įtarių, nedrąsių. Žinoma, jie bet kokį [Putino] nusičiaudėjimą vertina kaip „na, jam jau galas“. Tai yra, jie ten atidžiai tai stebi. Nes Rusijos elitui Putino sveikata yra labai svarbi, nes jie supranta, kad be jo viskas sugrius“, – kalbėjo teisininkas.

Kartu jis akcentavo, kad Rusijoje nėra nei individualios, nei kolektyvinės V. Putino figūros, kuri galėtų jį pakeisti.

„Ne dėl to, kad jis toks didis, o dėl to, kad per ketvirtį amžiaus susiklostė aplinkybės, kuriomis jis sukūrė savo sistemą. Bet kuriam iš šios sistemos pakeltam žmogui reikės viską perdaryti pačiam, o tai jau neįmanoma“, – akcentavo M. Feiginas.

REKLAMA

REKLAMA

M. Feigino teigimu, bet kas, kas ateis po Putino, į valdžią „pateks“ kitomis sąlygomis – su sankcijomis, su karu, su pasaulio neapykanta Rusijai.

„Todėl Putino sveikata rūpi labiausiai, nes jie nesupranta, ką daryti, jei jis staiga nusibaigs“, – sakė M. Feiginas.

Nuo pat Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios nesiliauja kalbos apie V. Putino sveikatą ir jį galimai kamuojančias ligas.

Rusijos tiriamosios žurnalistikos atstovai „Projekt“ balandžio mėnesį paskelbė, kad vietos medikų bendruomenėje vis dažniau kalbama apie V. Putino sveikatos problemas. Jį nuolat lydi milžiniška gydytojų brigada, įskaitant chirurgą, kurio specializacija yra skydliaukės vėžio gydymas.

Gegužės viduryje taip pat buvo pasirodžiusi informacija, kad V. Putinui buvo atliekama operacija, jis nesirodė viešumoje, o susirinkimuose jis rodytas iš anksto įrašytoje vaizdinėje medžiagoje.