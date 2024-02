Rusijoje – sprogimas: kilo didžiulis gaisras

Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Rusijos „Telegram“ kanalais.

„Krovininis traukinys užsidegė po dujotiekio sprogimo Permės krašte“, - sakoma pranešime.

Gautomis žiniomis, incidentas įvyko Kujedos gyvenvietėje. Ten dega trys cisternos ir gyvenamasis namas.

Pranešama, kad gaisro kol kas nepavyksta užgesinti.

Žinoma apie vieną nukentėjusįjį, jis dėl nudegimų nugabentas į ligoninę.

Trečiadienį Rusijoje, netoli Iževsko esančioje karinėje gamykloje, nugriaudėjo galingas sprogimas ir kilo smarkus gaisras.

Pastaruoju metu Rusijos teritorijoje vis dažniau griaudėja sprogimai. Rusai skundžiasi bepiločių orlaivių atakomis bei raketų smūgiais ir dėl to kaltina Ukrainos kariuomenę.

