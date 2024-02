Sprogimai Rusijoje: pranešama, kad buvo apšaudytas Belgorodas

Belgorodo sritis ribojasi su Ukrainos Charkivo sritimi.

Pirmiausia buvo pranešta, kad mieste įsijungė oro pavojaus signalas. Netrukus Rusijos žiniasklaida pranešė, kad buvo apšaudyta statybinių medžiagų gamykla.

Dar po kelių minučių pasirodė informacija, kad fiksuoti mažiausiai du tiesioginiai smūgiai.

Belgorod media write about a direct hit of two ammunition on a local vitamin factory A truck also came under fire.

Taip pat nukentėjo sunkvežimis.

Oro pavojus paskelbtas ir Šebekino mieste, esančiame Belgorodo srityje.

The air alert signal sounded in the town of Shebekino, Belgorod Region, as well



Local Telegram channels report explosions. In Belgorod itself, fires are already in full swing in the metalware workshop and boiler room of the plant, local media specify.