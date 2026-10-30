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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusijoje – išpuolis prieš Orbakaitę su Pugačiova: chuliganai išpaišė namo sienas

2026-10-30 15:52 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-30 15:52
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Elitinėje Maskvos gyvenvietėje Malyje Berežki (Rusija) nenustatyti asmenys išpaišė sieną name, kuris priklauso Kristinai Orbakaitei, skelbiama Rusijos informavimo priemonėse. Anksčiau buvo skelbiama, kad namas priklauso jos mamai Alai Pugačiovai, tačiau atstovų teigimu, namas priklauso lietuvių kilmės K. Orbakaitei.

Rusijoje – išpuolis prieš Orbakaitę su Pugačiova: chuliganai išpaišė namo sienas
GALERIJA (11)

Elitinėje Maskvos gyvenvietėje Malyje Berežki (Rusija) nenustatyti asmenys išpaišė sieną name, kuris priklauso Kristinai Orbakaitei, skelbiama Rusijos informavimo priemonėse. Anksčiau buvo skelbiama, kad namas priklauso jos mamai Alai Pugačiovai, tačiau atstovų teigimu, namas priklauso lietuvių kilmės K. Orbakaitei.

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„Tai nėra Alos Borisovnos (Pugačiovos) namas, o Kristinos Orbakaitės. Pareiškimo (policijai) rašyti mes neplanuojame“, – TASS cituojama A. Pugačiovos padėjėja Jelena Čurpakova.

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Anksčiau buvo skelbiama, kad „nenustatyti asmenys“ išpaišė namo, kuris priklauso A. Pugačiovai, teritorijos sieną. Buvo nufilmuota, kaip moteris palieka ant sienos „Mossado atstovybė Rusijos Federacijoje“ užrašą.

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A. Pugačiova, kartu su vyru Maksimu Galkinu ir vaikais paliko Rusiją netrukus po plataus masto puolimo Ukrainoje pradžios. Karą pasmerkę Rusijos šou pasaulio atstovai sulaukė aršaus propagandos puolimo. Ilgainiui jiedu įsikūrė Izraelyje, kur iki šiol ir praleidžia daugiausiai laiko.

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(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Maksimas Galkinas ir Ala Pugačiova

Kristinos Orbakaitės pozicija dėl karo Ukrainoje – kas žinoma

Dar prieš prasidedant didelio masto karui, dainininkė nevengė kelionių į okupuotą Krymą, dėl to ji buvo įtraukta į „Myrotvorets“ svetainę. Kai rusai pradėjo didelio masto invaziją į Ukrainos žemes, K. Orbakaitė „Instagram“ tinkle paskelbė nuotrauką su juodu kvadratu ir prierašu: „Ne karui!“. Vėliau ji įrašą ištrynė. Galiausiai, po 2022 m. vasario 24 d., dainininkė liko Rusijoje, koncertavo ir netgi sugebėjo koncertuoti okupuotoje Jaltoje.

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Galiausiai, 2024 m., Kristina Orbakaitė išvyko iš Rusijos ir paskelbė nutraukianti visus ryšius su šalimi. Tikėtina, kad tai lėmė jos koncertų atšaukimas. Atlikėjai buvo uždrausta koncertuoti. Manoma, kad tai lėmė jos motinos Alos Pugačiovos antikarinė pozicija, kuri pasmerkė priešiškus Rusijos valdžios veiksmus.

K. Orbakaitės tėvas (pirmasis Alos Pugačiovos vyras) yra lietuvių kilmės aktorius Mykolas Orbakas. Didelę vaikystės dalį ji praleido Lietuvoje pas senelius. 2025 m. Latvija įvedė draudimą jai atvykti į šalį, o Lietuva susilaikė nuo sprendimų, nes K. Orbakaitė turi ir Lietuvos pilietybę.

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