Pasak leidinio, laidotuvių paslaugų ir prekių kainos Rusijoje smarkiai išaugo vykstant karui su Ukraina, kuris Rusijos karinėms pajėgoms atnešė rekordinius nuostolius nuo Antrojo pasaulinio karo.

Leidinys, remiantis „Rosstat“ statistika, skelbia, kad 2022–2023 m. vidutinė karsto gaminimo kaina šalyje šoktelėjo 22,2 proc. Pirmaisiais karo metais karstai pabrango 15,82 proc., o pernai dar 5,55 proc.

Rekordinis augimas

Pavyzdžiui, 2021 m., kai Rusija per pandemiją patyrė šiuolaikinėje istorijoje precedento neturintį mirtingumą, karsto kaina padidėjo 36,6 proc.. Dėl to per pastaruosius trejus metus augimas tapo rekordiniu per pastaruosius 13 metų: panašus kainų šuolis – 40 proc. – paskutinį kartą oficialioje statistikoje užfiksuotas 2008–2010 m.

Tuo pačiu metu, „Rosstat“ duomenimis, kapo duobių kasimo kaina auga dviženkliu greičiu. Pernai šios paslaugos pabrangimas siekė 11,25 proc. ir tapo rekordiniu per visą turimos statistikos laiką (nuo 2016 m.).