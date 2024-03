Rusija Ukrainoje per parą neteko daugiau nei 1 tūkst. karių

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo duomenimis, nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2024 m. kovo 16 d. Rusija Ukrainoje neteko 429 580 kareivių.

Be to, ukrainiečiai sunaikino 6 779 priešo tankus (+21 per parą), 12 973 šarvuotąsias kovos mašinas (+24), 10 606 artilerijos sistemas (+26), 1 017 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 719 priešlėktuvinės gynybos sistemų (+2), 347 lėktuvus, 325 sraigtasparnius, 8 268 dronus (+14), 1 922 sparnuotąsias raketas (+2), 26 laivus ar katerius, 1 povandeninį laivą, 14 024 automobilius (+13) ir 1 712 specialiosios technikos vienetų (+1).

Pasak Generalinio štabo, šie duomenys dar tikslinami.