Rusija teigia, kad po teroro išpuolio Maskvoje padaugėjo norinčių kariauti Ukrainoje

Atsakomybę už išpuolį, per kurį žuvo daugiau kaip 140 žmonių, prisiėmė grupuotė „Islamo valstybė“ (IS), ir tai buvo didžiausias toks išpuolis Rusijoje per daugelį metų.

Tačiau prezidentas Vladimiras Putinas nuo tada visą laiką nepateikdamas įrodymų teigė, kad prie išpuolio rengimo prisidėjo Ukraina.

„Per pastarąsias pusantros savaitės karinio verbavimo punktuose užfiksuota, kad smarkiai padaugėjo norinčiųjų pasirašyti kontraktus su Rusijos gynybos ministerija dėl dalyvavimo specialiojoje karinėje operacijoje“, – trečiadienį pranešė Gynybos ministerija.

Jos teigimu, 2024 metais iki šiol savanoriškai užsiregistravo daugiau kaip 100 000 žmonių, iš jų – 16 000 per 10 dienų po išpuolio.

„Dauguma kandidatų nurodė, kad pagrindinis kontrakto pasirašymo motyvas buvo noras atkeršyti už kovo 22 dieną įvykusios tragedijos aukas“, – priduriama „Telegramo“ pranešime.

Kijevas neigė bet kokią savo atsakomybę, o JAV pareigūnai žiniasklaidai sakė, kad Vašingtonas įspėjo Rusiją apie galimą išpuolį Maskvos priemiestyje.

Tačiau V. Putinas ir Rusijos pareigūnai ir toliau sieja išpuolį su Ukraina ir jos rėmėjais iš Vakarų.

Išpuolis „Crocus City Hall“ salėje buvo daugiausiai aukų pareikalavęs IS išpuolis Europos teritorijoje. Jo metu ginkluoti užpuolikai įsiveržė į renginio vietą ir šaudė į koncerto lankytojus, o po to padegė pastatą.

Praėjusiais metais V. Putinas sakė, kad Ukrainoje kariauja daugiau kaip 600 000 Rusijos karių. Jis taip pat nurodė padidinti bendrą šalies karių skaičių nuo ankstesnio 1,15 mln. iki 1,32 mln.

Gynybos ministras Sergejus Šoigu pernai sakė, kad šiais metais planuoja padidinti kontraktininkų – tų, kurie savanoriškai įstoja į kariuomenę, o ne šauktinių – skaičių iki 745 000.

Rusijos pajėgos turi didelį personalo pranašumą mūšio lauke, o Kyjivui sunkiai sekasi prilygti intensyviam Maskvos vykdomam verbavimui.

Kariuomenė siūlo palyginti didelius atlyginimus ir yra kaltinama tuo, kad verbuoja žmones skurdžiausiuose Rusijos regionuose ir šalies etninėse respublikose.