44 valstybės palaikė raginimą patraukti Rusiją atsakomybėn už agresijos nusikaltimą

Pasak ukrainiečių leidinio „Jevropejska pravda“, tarp deklaraciją pasirašiusiųjų yra Jungtinė Karalystė, JAV, Nyderlandai, taip pat Baltijos šalys.

Deklaracijoje šalys smerkia Rusijos vykdomą agresiją prieš Ukrainą kaip šiurkštų tarptautinės teisinės tvarkos pažeidimą ir primena kelios savaitės po plataus masto karo pradžios Jungtinių Tautų teismo priimtą sprendimą, kuriuo Rusijai nurodyta nutraukti karo veiksmus.

Šalys ragina dėti daugiau bendrų pastangų, kad būtų užtikrintas tinkamas tyrimas ir atsakomybė už visus tarptautinės teisės pažeidimus, padarytus Rusijos karo prieš Ukrainą metu, įskaitant agresijos nusikaltimą.

Joje taip pat patvirtintas ketinimas siekti, kad būtų įsteigtas specialusis tribunolas, kuris padėtų patraukti Rusiją baudžiamojon atsakomybėn už agresijos prieš Ukrainą nusikaltimą ir nubausti aukščiausius Rusijos karinius ir politinius vadovus.

Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba pareiškė, kad nors karo pradžioje specialaus tribunolo idėja buvo vertinama skeptiškai, dabar jai pritaria daugelis šalių ir tai atsispindi galutinėje konferencijos deklaracijoje.

„Esu dėkingas visoms šalims, kurios pripažįsta rezultatų svarbą šiuo klausimu. Esu įsitikinęs, kad dirbdami kartu sugebėsime rasti visus reikiamus sprendimus, kad tribunolas taptų realybe. Mums reikia dar vieno proveržio, kad užbaigtume šią bylą“, – sakė jis.

Nyderlandų vyriausybė siūlosi priimti specialųjį agresijos nusikaltimų tribunolą.

Be to, konferencijos metu oficialiai atidarytas Rusijos invazijos metu padarytos žalos registras. Nuo šiol per karą Ukrainoje nukentėję asmenys galės prašyti kompensacijos už patirtą žalą ar sužalojimus.

Registrą praėjusių metų gegužės mėnesį įsteigė Europos Taryba. Antradienį pradedančiame veikti registre daugiausia dėmesio bus skiriama pareiškimams dėl žalos būstui arba jo sunaikinimo.