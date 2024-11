Rusija surengė vieną didžiausių kombinuotų raketų ir dronų atakų Ukrainoje

Taikinius ukrainos danguje medžiojo ir ukrainiečių F-16 naikintuvai. Deja, numušė ne viską – maskoliai atakavo energetikos objektus. Ukrainoje po atakos sutrikęs elektros, vandens ir šilumos tiekimas. Raketų teroro Putinas ėmėsi tuoj po pokalbio su Vokietijos kancleriu Olafu Šolcu. Šis pareiškė, kad, deja, Putino tikslai Ukrainoje nepakito. Todėl mes kviečiame ir toliau remti ukrainiečius ir paaukoti dronams.

Rusofašistų strateginiai bombonešiai į orą pakilo prieš 3 val. nakties. Ir šį kartą ne tuščiomis.

Auštant virš Ukrainos dangų jau skrodė dešimtys maskolių raketų. O ukrainiečiai skubėjo į slėptuves.

Sprogimai Kyjivo danguje ėmė griaudėti apie 7 val. ryto.

Ir ne tik Kyjive – raketos ir dronai skriejo į Dnipropetrovskio, Donecko, Lvivo, Rivnės, Zaporižios ir kitas sritis.

Vieną rusofašistų sparnuotąją raketą šį rytą numušė prieš invaziją darželyje dirbusi Natalija.

Tai buvo jos debiutinis ir taiklus šūvis 18 kg sveriančia sistema „Igla“

„Pataikė, pataikė Nataša! Pataikė!“

Mažiausiai 10 taikinių numušė ir ukrainiečių naikintuvai F-16.

O jau įsidienojus tapo aišku, kad maskoliai surengė vieną didžiausių kombinuotų atakų nuo pat invazijos pradžios. Į Ukrainą skriejo 120 raketų – daugiausia sparnuotųjų Kalibrų. Ir 90 dronų.

Ukrainiečiai numušė 144 taikinius ir rodo, kaip jie raižė dangų virš Ukrainos. Lenkai atakos metu į orą kėlė naikintuvus. Ir nepatvirtintais duomenimis raketos įskriejo į Moldovos teritoriją.

Virš Kyjivo ukrainiečiai numušė kelias balistines raketas „Kinžal“ ir hipergarsinę raketą „Cirkon“.

„Sprogo ir skriejo čia. O kur tiksliai pataikė... Pirma maniau, kad Vydubyčių rajone, skambinau visiems ir pamaniau, kad kažkur pas mus“, – sakė Odesos gyventoja. Kyjive vienos rusofašistų raketos nuolaužos pramušė štai tokią skylę namo stoge. Pagrindinis maskolių taikinys buvo energetikos objektai visoje šalyje ir elektros perdavimo linijos. Maskoliai pasiekė dalį taikinių, todėl kai kur trinka elektros, šilumos ir vandens tiekimas.

Be to, per ataką rusofašistai pražudė mažiausiai 7 žmones Dnipropetrovskio, Lvivo, Odesos ir Mykolajivo srityse.

Ir tai – anot Kyjivo – atsakymas visiems, kas pastaruoju metu lankė Putiną ar su juo kalbėjo telefonu.

Prieš dvi dienas karo nusikaltėliui paskambinęs Olafas Scholzas sako, kad buvo verta pakartoti Putinui, kad Vakarai neapleis Ukrainos. Ir įsitikinti, kad Putinas neatsisakys savo imperialistinių tikslų.

„Pokalbis buvo detalus. Ir padėjo suvokti, kad Rusijos prezidento požiūris į karą nelabai pasikeitė. Ir tai nėra gera žinia“, – sakė Vokietijos kancleris.

Ir politiniai oponentai, ir Ukrainos prezidentas sako, kad skambučiu O. Scholzas suteikė Putinui propagandinę pergalę.

„Manau Putinas iš viso nenori taikos. Bet tai nereiškia, kad jis nenori susėsti su lyderiais. Nes jis taip griauna politinę izoliaciją, kuri atsirado prasidėjus karui“, – kalbėjo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Bet Vokietijos kancleris aiškina, kad viena iš skambučio priežasčių buvo į Baltuosius rūmus grįžtantis Donaldas Trumpas, kuris vakar su savo bendražygiais Niujorke leido laiką UFC kovų arenoje.

„Manau tai būtų prasta idėja, jei artimiausioje ateityje vyktų pokalbiai tarp Amerikos ir Rusijos prezidentų, o svarbi o s Europos šalies lyderis nekalbėtų“, – pridūrė O. Scholzas.

Iki šiol neaišku, kaip D. Trumpas bandys stabdyti karą, kaip spaus Putiną, ir ką darys, jei kaip ir O. Scholzas įsitikins, kad Putino tikslas pavergti Ukrainą nesikeičia. Bet Kyjivas signalizuoja viltį.

„Su politika šios komandos, kuri dabar ateis į Baltuosius rūmus – karas baigsis greičiau“, – kalbėjo V. Zelenskis.

Mat J. Bideno politika neeskaluoti ir „remti kiek reikės“, per beveik trejus metus neparodė aiškios išeities iš karo.

Vakar kadenciją baigiantis Joe Bidenas Limoje susitiko su pagrindiniu Rusijos karo Ukrainoje rėmėju – Kinijos autoritariniu lyderiu Xi Jinpingu. Atvyko į viešbutį kuriame šis apsistojo. Abu lyderiai pabrėžė, kad Amerikos ir Kinijos konkurencija neturi virsti konfliktu.