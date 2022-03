Rusija suniokojo karinę bazę šalia Lenkijos sienos: ten anksčiau dirbo ir lietuviai

Kaip skelbia „The Guardian“, Tarptautinis taikos palaikymo ir saugumo centras, įsikūręs netoli Javorivo, sekmadienį patyrė stiprią Rusijos ataką.

Būtent šis taikinys pasirinktas neatsitiktinai – Kremliaus žiniasklaida tvirtino, kad tai yra slapta NATO bazė Ukrainoje.

Visgi realybė yra tokia, kad šioje bazėje dirbo kariai iš skirtingų šalių – JAV, Kanados, Didžiosios Britanijos, Lenkijos ir Lietuvos. Jų tikslas buvo – padėti apmokyti Ukrainos kariuomenę.

