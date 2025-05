Rusija stiprinasi prie sienos su Suomija: ruošiama vieta karinei technikai ir kariams

Petrozavodske, esančiame 175 kilometrai nuo Suomijos sienos, Rusijos kariuomenė pastatė tris didelius sandėlius, kuriuose gali tilpti iki 50 šarvuotų transporto priemonių, o nuo 2025 m. balandžio 27 d. statomas dar vienas objektas. Švedų žiniasklaidos kalbinti ekspertai mano, kad tai gali būti daroma siekiant paslėpti tikslų transporto priemonių skaičių.

Taip pat atnaujinami ir plečiami kiti kariniai objektai. Kamiankoje įrengta palapinių stovykla, kurioje gali apsistoti keli tūkstančiai karių. Anksčiau uždarytoje Severomorsko-2 bazėje vyksta aktyvūs atstatymo darbai, matyti sraigtasparniai. Ši bazė yra 180 kilometrų nuo Suomijos sienos ir 110 kilometrų nuo Norvegijos.

Be to, Ukrainos šaltinių teigimu, šalies šiaurėje esančioje Olenios oro bazėje strateginiai bombonešiai toliau vykdo skrydžius, kurių tikslas – Ukrainos pozicijos.

Satellite imagery has revealed an increase in Russia's military activity near its border with Finland signaling its intention to build up its troops by NATO's eastern flank.



The pictures from earth imaging company Planet Labs PBC show increased accommodation, aircraft… pic.twitter.com/2DiMvv0KNW

REKLAMA