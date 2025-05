Rusija pagrasino užimti dar dvi sritis ir „kariauti amžinai“ – „The Economist“ šaltinis

Derybose Turkijoje Rusijos delegacija pagrasino Ukrainai, kad gali okupuoti dar dvi – Charkivo ir Sumų – sritis.

Žurnalisto šaltinio teigimu, Rusijos sąlyga ugnies nutraukimui yra visiškas Ukrainos kariuomenės išvedimas iš Chersono, Zaporižios, Luhansko ir Donecko sričių.

„Rusija pareiškė, kad sutiks nutraukti ugnį tik tuo atveju, jei Ukraina pasitrauks iš keturių „aneksuotų“ sričių, kurių ji netgi visiškai nekontroliuoja. Maskva taip pat pagrasino užimti dar dvi: Charkivą ir Sumus“, – rašė O. Carrollas.

Jis taip pat pacitavo Rusijos delegacijos vadovo, Kremliaus vadovo Putino patarėjo Vladimiro Medinskio žodžius: „Mes nenorime karo, bet esame pasirengę kariauti metus, dvejus, trejus – kiek reikės. Mes kariavome su Švedija 21 metus (turimas omenyje 1700-1721 m. Šiaurės karas, – red. past.). Kiek laiko jūs esate pasirengę kariauti?“

Jam taip pat priskiriami žodžiai, kad Rusija pasirengusi kariauti amžinai: „Galbūt kai kurie iš tų, kurie sėdi prie šio stalo, praras daugiau savo artimųjų. Rusija pasirengusi kariauti amžinai“.

