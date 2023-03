Rusija puolė Ukrainą dronais – pavyko sunaikinti 11 iš 16

Kovo 17 d., apie 21 val., Rusijos pajėgos atakavo Ukrainą dronais.

Pasak Ukrainos ginkluotųjų oro pajėgų, ataka buvo įvykdyta dviem kryptimis – iš rytinės Azovo jūros pakrantės ir iš Rusijos Federacijos Briansko srities.

Kaip „Telegram“ pranešė Ukrainos ginkluotosios oro pajėgos, joms pavyko sunaikinti 11 atakavusių bepiločių orlaivių šalies centriniame, vakariniame ir rytiniame regionuose.

2 rusų dronai atakavo svarbų objektą Dnipropetrovsko srityje

Du rusų dronai šeštadienio naktį atakavo ypatingos svarbos infrastruktūros objektą Novomoskovske Dnipropetrovsko srityje, padaryta didelė žala, pranešė srities karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas.

Objekte kilo gaisras, kuris vis dar gesinamas. Be to, visiškai sugriauti šalia stovėję keturi vasarnamiai, dar šeši – apgadinti, per platformą „Telegram“ pranešė pareigūnas.

Pasak jo, rusai tikriausiai panaudojo Irano gamybos dronus „Shahed“. Tris jų kariškiai numušė, o du pataikė į minimą infrastruktūros objektą.

S. Lysakas nurodė, kad per priešo ataką žmonės nenukentėjo.