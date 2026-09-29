Rusija puolė grasinti Europai dėl Kaliningrado: NATO pateikė griežtą atsaką

Rusijos ambasada pranešė atkreipusi dėmesį į straipsnį Didžiosios Britanijos leidinyje „The i Paper“, kuriame, be kitų dalykų, buvo aptariama NATO vykdomos Kaliningrado blokados arba „Rusijos suvereniteto nepripažinimo“ šiam regionui galimybė. Rusijos atstovai Didžiojoje Britanijoje taip pat paminėjo susijusį „Sky News“ pranešimą.
Praėjusią savaitę Rusijos ambasada Paryžiuje, komentuodama agentūrai „Anadolu“, taip pat pasisakė apie tai, ką pavadino „provokuojančiais pareiškimais dėl galimybės NATO pajėgoms smogti Kaliningrado sričiai arba blokuoti priėjimą prie jos“.
„Tie, kurie pasisako už Kaliningrado blokavimo ar smūgių jam planus, neturėtų puoselėti jokių iliuzijų dėl padarinių“, – pareiškė Rusijos ambasada Londone.
Rusijos ambasada Londone pabrėžė, kad į bet kokius Jungtinės Karalystės ar NATO karinius veiksmus prieš Rusijos teritoriją, Maskvos teigimu, bus atsakyta panaudojant visas Rusijai prieinamas priemones. Tuo pačiu metu Rusijos diplomatai tiesiogiai pareiškė, kad tokios priemonės galėtų apimti ir branduolinį ginklą.
Kartu Rusijos ambasada tvirtina, kad Maskva esą nesiekia konfrontacijos su NATO bei Europos šalimis ir neturi ketinimų jų pulti.
„Tie, kurie nuspręs išprovokuoti tokį konfliktą, neturėtų klysti – Rusija atsakys atitinkamai“, – rašoma Rusijos ambasados pareiškime.
NATO atsakas Rusijai: griežtai smerkia branduolinę retoriką ir grasinimus jėga
NATO atstovė spaudai Allison Hart pranešė, kad Rusija Aljansui perdavė neoficialų dokumentą (angl. non-paper), o NATO savo atsakyme griežtai pasmerkė grasinimus panaudoti jėgą, įskaitant neatsakingą retoriką dėl branduolinio ginklo.
A. Hart savo pareiškime, kurį cituoja „Anadolu Ajansi“, pasidalijo informacija: „Galiu patvirtinti, kad Rusija perdavė NATO neoficialų dokumentą, o mes išsiuntėme atsakymą į jį.“
Pranešdama, jog atsakyme pabrėžta, kad NATO yra gynybinis aljansas ir jo veikla bei pratybos nekelia grėsmės jokiam Rusijos regionui, A. Hart teigė: „Griežtai smerkiame grasinimą panaudoti jėgą, įskaitant bet kokią neatsakingą branduolinę retoriką.“
A. Hart paragino Rusiją nutraukti karą Ukrainoje ir įvertino situaciją: „Rusijos pribėgimas prie hibridinių taktikų yra bejėgiškumo ženklas. Tačiau tai neatgrasys mūsų nuo paramos Ukrainai. Turime reikiamus pajėgumus ginti kiekvieną sąjungininkų teritorijos colį ir išliekame pakankamai stiprūs, pasirengę bei pajėgūs pasipriešinti bet kokiai grėsmei.“
NATO generalinis sekretorius Markas Rutte taip pat pastaruoju metu pabrėžė, kad Rusijos hibridinė veikla nukreipta į tai, jog atgrasytų Aljanso šalis nuo paramos Ukrainai, ir teigė, kad NATO turi būtinus atsako variantus prieš tokio pobūdžio grėsmes.
Aljanso atstovės A. Hart teigimu, atsakyme Rusijai buvo atskirai pažymėta, jog NATO išlieka gynybiniu aljansu ir nė viena iš jo vykdomų veiklų ar pratybų nekelia grėsmės jokiai Rusijos daliai.
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