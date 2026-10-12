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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusija: nuo 2022-ųjų Europai pardavėme angliavandenių už 320 mlrd. JAV dolerių

2026-10-12 23:12 / šaltinis: BNS
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2026-10-12 23:12
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Rusija pirmadienį pareiškė, kad nuo 2022 metų Europos šalims pardavė angliavandenilių už daugiau nei 320 mlrd. JAV dolerių (286 mlrd. eurų), nepaisydama sankcijų, įvestų dėl karo Ukrainoje.

Aleksandras Novakas (nuotr. Telegram)
GALERIJA (27)

Rusija pirmadienį pareiškė, kad nuo 2022 metų Europos šalims pardavė angliavandenilių už daugiau nei 320 mlrd. JAV dolerių (286 mlrd. eurų), nepaisydama sankcijų, įvestų dėl karo Ukrainoje.

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„Nuo 2022 metų iki šiandien ši suma siekia 320,7 mlrd. JAV dolerių (286,8 mlrd. eurų)“, – per televiziją paskelbė už energetiką atsakingas Rusijos vicepremjeras Aleksandras Novakas.

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„Tai yra energijos išteklių tiekimo į Europos Sąjungos šalis apimtis“, – pridūrė jis.

Jis teigė, kad vien per pirmus devynis 2026 metų mėnesius Europos šalys įsigijo Rusijos angliavandenilių už 21,3 mlrd. JAV dolerių (19 mlrd. eurų).

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„Kitaip tariant, nepaisant su sankcijomis susijusių apribojimų, mes toliau tiekiame energijos išteklius tam tikrose srityse, kurioms buvo suteiktos išimtys“, – pridūrė vicepremjeras.

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A. Novakas taip pat pareiškė, kad iki metų pabaigos Rusijos naftos eksportas gali pasiekti prieš karą buvusį lygį.

Sankcijos Rusijai

Nuo 2022 metų, kai prasidėjo karas Ukrainoje, Europos Sąjunga patvirtino daugybę sankcijų Rusijai, tačiau daugelis šalių, įskaitant Prancūziją, ir toliau perka angliavandenilius, visų pirma suskystintąsias gamtines dujas (SGD), iš Maskvos.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Keletas šalių, neturinčių išėjimo prie jūros, įskaitant Slovakiją ir Vengriją, taip pat naudojasi išimtimis, leidžiančiomis joms pirkti naftotiekiu gabenamą Rusijos naftą.

Į šį bendrą skaičių neįtraukta Rusijos produkcija, kuri į Europą patenka netiesiogiai, po perdirbimo trečiosiose šalyse, pavyzdžiui, Indijoje ar Turkijoje, kurios, kaip ir Kinija, nuo 2022 metų gerokai padidino Rusijos žaliavinės naftos pirkimus.

JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas sekmadienį išvadino europiečius „veidmainiais“, nes jie, anot jo, „toliau finansuoja Vladimirą Putiną“, bet kritikuoja neseniai paviešintą JAV susitarimą pirkti rusišką dyzeliną.

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