„Crvena Zvezda“ su ASVEL stos be dviejų priekinės linijos žaidėjų

Prie jau anksčiau traumą patyrusio Johnathano Motley prisijungė ir 30 metų 208 cm ūgio vidurio puolėjas Ebuka Izundu.
Nors tikimasi, kad aukštaūgis iš Nigerijos prie komandos prisijungs jau kitame mače, tačiau Belgrado klubo strategas Ibonas Navarro atskleidė, kad šiuo ieškoma ir papildymo priekinėje linijoje.
E.Izundu Eurolygoje per 17 minučių pelno 5,5 taško, atkovoja po 5 kamuolius ir renka po 5 naudingumo balus.
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