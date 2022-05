Rusija atlieka „valymą“ – vieną po kito atleidžia aukščiausius savo karo vadus

Rusija pastarosiomis savaitėmis atleido aukščiausius vadus, kurie, kaip manoma, netinkamai elgėsi su pradiniais invazijos į Ukrainą etapais, teigiama naujausioje JK žvalgybos ataskaitoje.

„Generolas leitenantas Sergejus Kiselis, vadovavęs elitinei 1-ajai gvardijos tankų armijai, buvo nušalintas nuo pareigų, kai nepavyko užimti Charkivo. Viceadmirolas Igoris Osipovas, vadovavęs Rusijos Juodosios jūros laivynui, greičiausiai taip pat buvo nušalintas po to, kai balandį ukrainiečiai nuskandino kreiserį „Moskva“.

