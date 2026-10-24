Rusai pradeda kovą kosmose: kariniai palydovai persekioja Ukrainai nuotraukas tiekiantį „ICEYE-X36“

Rugsėjo 30 d. „Kosmos-2612“ pradėjo manevrų seriją, kurių rezultatas buvo suartėjimas su ICEYE-X36, šeštadienį parašė Delfto technologijos universiteto Nyderlanduose dėstytojas Marco Langbroekas. Praėjusio šeštadienio vakaro duomenimis, Rusijos palydovas buvo 1–2 km atstumu nuo Suomijos ir JAV aparato, teigiama įraše. Antradienį (spalio 19-ąją), anot „Orbital Radar“ duomenų, atstumas tesiekė 26 metrus. Kritiniu atstumu palydovams yra laikoma 1000 metrų.
Dėl aparato „Kosmos-2612“ atliktų manevrų visi pagrindiniai orbitos parametrai, įskaitant apsisukimo periodą (laiką, reikalingą vienam apsisukimui aplink Žemę atlikti), aukštį ir ekscentricitetą (nuokrypį nuo apskritimo), buvo praktiškai sinchronizuoti su aparato ICEYE-X36 parametrais, „Agentstvo“ cituoja apie kosmonautiką rašantį žurnalistą Anatolijų Zaką.
Iki pirmadienio atstumas tarp dviejų palydovų sumažėjo iki 26 metrų, o santykinis greitis – iki nulio, parašė G. Triškinas. „Bet koks aparatų suartėjimas orbitoje iki mažiau nei 1 km laikomas kritiniu, o čia dar ir skrieja nesuderintame tandeme“, – teigiama kosmonautikos tyrėjo įraše.
Toks suartėjimas – jėgos demonstravimas, mano JAV analitinio centro RAND mokslo darbuotojas Michaelas Bohnertas. „Tai demonstravimas to, kad „Kosmos-2612“ gali susidurti su ICEYE bet kurią akimirką“, – parašė M. Bohnertas.
Tikrasis Rusijos palydovo manevrų tikslas yra mažiau akivaizdus, mano G. Triškinas. Jo vertinimu, „prieš mus – viena pirmųjų naujos rūšies priešpriešos orbitoje demonstracijų: neinvazinis pašalinimas iš orbitos dėl kuro sąnaudų“. „Tiesiogiai poveikį daryti kitiems aparatams pavojinga: nei kinetiniais, nei banginiais metodais – tai tiesioginis agresijos aktas“, – parašė G. Triškinas.
Rusijos palydovas „Kosmos-2612“ ir provokacijos orbitoje
Palydovo gyvavimo laikas ribojamas kuro atsargomis manevrams, teigiama eksperto įraše. „Ir šiam laikui galima daryti įtaką, jei kas nors verčiamas atlikti korekcijas dėl suartėjimo. Palydovo operatorius bus priverstas reaguoti, jei neapibrėžtumo zona kertasi su kitu aparatu“, – parašė G. Triškinas.
Jei ICEYE-X36 orbitą pradės koreguoti, tai gali kuriam laikui destabilizuoti jo darbingumą ir turėti įtakos jo gyvavimo laikui, rašo G. Triškinas.
Rusijos aerokosminės pajėgos, eksperto nuomone, „sąmoningai koregavo savo aparato orbitą, kad suartėtų su ICEYE-X36“.
„Kosmos-2612“ – vienas iš šešių Rusijos karinių palydovų, išvestų į orbitą 2026 m. balandį. Gegužę penki iš šešių Rusijos palydovų pakeitė savo orbitų posvyrį, priartindami jas prie ICEYE-X36 orbitinės plokštumos. Kai kurie aparatai vėliau prie jo artėjo per kelių kilometrų atstumą. Artimiausias praskriejimas užfiksuotas gegužės 26 d. – apie 2,5 km, rodo Strateginių ir tarptautinių studijų centro (CSIS) analizė.
ICEYE – Suomijos ir JAV bendrovė, žinoma tuo, kad teikia nuotraukas Ukrainai. 2024 m. Ukrainos valdžia pranešė gavusi 4,1 tūkst. „priešo“ tikslų nuotraukų. 2026 m. pradžioje Kyjivas ir ICEYE paskelbė apie planus išplėsti bendradarbiavimą.
Rusijos grasinimas atlikti „inspekciją“ kosmose
Tuo metu Rusijos valdžios kontroliuojamas leidinys pagrasino „inspekcija“ orbitoje esantiems Vakarų komerciniams palydovams, įskaitant tinklo „Starlink“ aparatus. Apie tai savo skiltyje „Rossijskaja gazeta“ pareiškė karinis ekspertas Jurijus Knutovas. Publikacija skirta Rusijos karinio palydovo „Kosmos-2612“ pavojingam suartėjimui su Suomijos ir JAV bendrovės ICEYE aparatu, teikiančiu Palydovines nuotraukas Ukrainai. JAV tyrimų centro „Center for Strategic and International Studies“ (CSIS) vyresnysis mokslo darbuotojas Claytonas Swoope'as laikraščiui „The New York Times“ teigė, kad Rusija galėjo planuoti tiesioginę ataką prieš „ICEYE-X36“.
J. Knutovas „Kosmos-2612“ pavadino „palydovu-inkasatoriumi“, o jo manevrus – „strateginio atgrasymo įrankiu“. Jo teigimu, Rusija tokiais veiksmais demonstruoja gebėjimą „akinti“ palydovus arba bent jau identifikuoti grėsmės šaltinius.
„Suartėjimas su ICEYE-X36 yra aiškus signalas: bet kuri komercinė bendrovė, teikianti savo pajėgumus žvalgybai prieš Rusiją, turi atsižvelgti į tai, kad jos aparatai orbitoje gali būti pakartotinai patikrinti atliekant priverstinę inspekciją“, – pareiškė J. Knutovas.
Prie „de facto standartinių NATO žvalgybos priemonių“ J. Knutovas priskyrė „Vakarų komercinius tinklus, tokius kaip „Starlink“ ar ICEYE“.
„Rusija duoda suprasti, kad palieka sau teisę atlikti tokių aparatų inspekciją“, – rašė ekspertas.
Anagoliškas programas, J. Knutovo teigimu, vysto JAV ir Didžioji Britanija.
Pasak J. Knutovo, Rusijos „inspektorių“ galimybės „kol kas daugiausia yra stebėjimo pobūdžio“.
„Savi aparatai yra skirti analizei ir fotografavimui. Kinetinis smūgis arba palydovų susidūrimas vertinamas kaip kraštutinė priemonė, taikytina tik „nenugalimos jėgos“ sąlygomis – pavyzdžiui, siekiant užkirsti kelią branduolinio užtaiso išmetimui iš įtartino „Boeing X-37“ tipo aparato“, – teigiama skiltyje.
Tačiau C. Swoope'as pokalbyje su NYT neatmetė galimybės, kad Rusija turėjo piktesnių ketinimų, pavyzdžiui, pulti ir sunaikinti ICEYE kosminį aparatą, tačiau šios idėjos atsisakė.
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