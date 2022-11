Rusai paskelbė susprogdinę Antonivkos tiltą – analitikas pričiupo juos meluojant

Rusų „Telegram“ kanalas „Baza“ dalinasi neva griaunamo tilto vaido įrašu, kurį pirmiausiai publikavo kanalas „Z-publics“, o tuomet jis išplito rusakalbių „Telegram“ kanaluose.

Skelbiama, kad tiltą atsitraukdama iš Chersono susprogdino Rusijos kariuomenė, o pats sprogimas „buvo signalas grupuotės pasitraukimo iš dešiniojo Chersono kranto pabaigai“. Tačiau jau vien toks pareiškimas nėra logiškas, turint omenyje, kad, remiantis Ukrainos žvalgybos duomenimis, šiuo metu Chersone dar liko apie 20 000 rusų karių.

Nei Rusijai, nei Ukrainai kol kas nepaskelbus oficialios informacijos apie publikuotą vaizdo įrašą, šį detektyvą išspręsti leidosi „Twitter“ platformoje garsus atvirųjų šaltinių žvalgybos (OSINT) ekspertas, prisistatantis pseudonimu OSINTtechnical.

Footage has been circling telegram showing the Russians dropping the Kherson rail bridge over the Dnipro. pic.twitter.com/VpylDaLEJo

Išanalizavęs rusų žiniasklaidos publikuotą vaizdo medžiagą, tyrėjas nustatė, kad tai ne Antonivkos tiltas, skirtas įprastam transportui, o geležinkelio tiltas.

Palyginęs tai, kaip tiltas atrodo ir kur gali būti pagal vaizdo įraše matomą aplinką, Chersono apylinkėse jis atrado tikrąjį susprogdintą tiltą – jis sutampa su įraše matomu sprogdinamu tiltu. Pasak analitiko, tai per Dnieprą einantis geležinkelio tiltas, esantis visai šalia Konkos upės. Konka – Dniepro intakas, tekantis Zaporižios srityje.

Location- (46.674654, 32.797095). Profile matches and the mouth of the Konka river can be seen (red arrow). pic.twitter.com/bdJ1PlI9Ww