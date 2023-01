Rusai ne tik nesustabdė puolimo, bet ir Chersone paleido uždraustas kasetines bombas

Šiuos raketų smūgius okupantai į vieną Donecko srities miestą paleido stačiatikių Kalėdų išvakarėse – kaip tik tuomet, kai turėtų galioti paties Kremliaus paskelbtos paliaubos.

Tačiau dabar policijos pareigūnams tenka tikrinti, ar visi buvę name – gyvi.

„Visi gyvi?“ – „Atrodo, kad visi.“ – „O viršuj?“ – „Mes klausėm, visi gyvi.“

O štai gyventojų turtas negrįžtamai suniokotas – žmonės nežino, ir kur dingo smūgio išsigandę augintiniai.

„Mesk ir išeik.“ – „Prašau, paieškokite mano augintinės. Kažkur turėtų būti katė.“

Tačiau moteriai tenka paklusti pareigūnams ir iš namo evakuotis be savo katės – juk čia vis dar nesaugu. Pareigūnai skelbia, kad per šią ataką sužeistas mažiausiai vienas medikas, tačiau bent jau niekas nežuvo. Vien per tariamas paliaubas, per kurias Putinas žadėjo leisti žmonėms ramiai atšvęsti stačiatikių Kalėdas, savo raketomis sužeidė mažiausiai 9 ukrainiečius. Dar du žmonės žuvo. Tai – akivaizdus įrodymas, kad Kremliaus žodžiai – nieko verti.

O tai – jau Chersonas, kur neva puolimą laikinai sustabdę rusai paleido uždraustas kasetines bombas. Ukraina skelbia, kad Putino orda šių netikrų paliaubų metu surengė devynis raketų, tris oro smūgius ir 40 atakų iš kelių raketų paleidimo įrenginių. Vien 7 atakas šiąnakt rusai surengė prieš Kramatorską. Raketas, kaip visada, taikė į niekuo dėtus gyventojus. Tik pažvelkite, kaip suniokota mokykla. Laimei, joje nebuvo nė gyvos dvasios. O štai taip atrodo gyvenamasis namas Avdivijivko mieste, į kurį pataikė okupantų raketa.

Tariamų Paliaubų metu rusai bandė ukrainiečius palikti ir be elektros – štai kaip po raketų atakų pleška transformatorinė Kurske.

Tačiau per paliaubas rusai nesiliovė atakavę ir Ukrainos gynėjų pozicijų.

„Ir, beje, pasaulis dar kartą pamatė, koks apgaulingas yra bet koks pareiškimas iš Maskvos. Jie kalbėjo apie tariamas paliaubas. Tačiau realybė tokia, kad Rusija apšaudė Bachmutą ir kitas Ukrainos pozicijas“, – sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Tačiau karšta ne tik Bachmute, bet šalia esančiame Soledaro mieste. Šiuo metu kaip tik čia vyksta įnirtingiausi mūšiai, tačiau, kaip skelbia šalies gynėjai, iš rankų nei Bachmuto, nei Soledaro jie nepaleidžia.

Įšaldė garsenybių turtą

Savo ruožtu Ukraina nusitaikė ir į Kremliui artimas žvaigždes ir nusprendė joms apkirpti sparnus. Į sankcijų sąrašą šalis įtraukė beveik 120 Rusijos menininkų ir kitų visuomenės veikėjų. Tarp jų – yra ir Rusijos popmuzikos žvaigždės Filipo Kirkorovo pavardė. Jo, kaip ir kitų asmenų, turtas Ukrainoje nuo šiol bus įšaldytas.

Beje, pasigirdus naujienoms apie papildomą rusų mobilizaciją, kuria Kremlius galimai sieks savo kariuomenę papildyti dar puse milijonų karių, kai kurie vyrai internete jau dalijasi vaizdais, kad šaukimus gavo. Ir demonstruoja, ką su jais daro – štai šis jaunuolis pirmiausia šaukimą padega. O tuomet... tiesiog įmeta į tualetą.

Tad nieko keisto, kad Putino propagandos mašina jau ėmėsi leisti štai tokius filmukus, kuriame gražuolės merginos vilioja vaikinus prisijungti prie tariamai galingosios rusų armijos.