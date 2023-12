Rusai bando nuslėpti pavojų: šalyje dramatiškai išaugo lėktuvų avarinių situacijų, jie – per plauką nuo katastrofos

Rusijos aviacijos darbo detalės aptariamos portale „Kanal 24“ paskelbtoje medžiagoje.

Medžiagoje buvo paskelbta keletas ekrano kopijų iš archyvo, prie kurio prieigą suteikė „InfoProtivleniye“. Archyve yra 22 bylos su įvairiais duomenimis apie Federalinės oro transporto agentūros Uralo tarpregioninės teritorinės administracijos (Ural MTUR) veiklą.

Daugybė avarinių incidentų

Iš 2023 m. lapkričio 16 d. Skrydžių saugos tarybos posėdžio protokolo galima sužinoti apie daugybę avarinių incidentų, susijusių su orlaiviais per pastaruosius metus. Be to, šių įvykių priežastis – atsarginių orlaivių dalių trūkumas, SSRS laikų orlaivių naudojimas, personalo ir vadovų neatsakingumas. Straipsnyje pažymima, kad rusams „vos pavyko išvengti nelaimės“.

Ataskaitos autorius pažymėjo, kad rusai stengiasi vengti žodžių, bylojančių apie galimą pavojų. Vietoj to, incidentai vadinami „avariniais incidentais“ ir „gedimų situacijomis“.

Iš viso per devynis 2023 metų mėnesius Rusijos Federacijoje įvyko 123 „aviacijos incidentai“, nurodo portalas. Tačiau duomenys nesutampa su informacija iš Uralo MTUR – jie užfiksavo 261 „vidutinės rizikos“ įvykį ir devynis „didelės rizikos“. Be to, skrydžių vėlavimų skaičius išaugo beveik 50 proc.: 2023 metais – 880, o 2022 metais – 490. Rusai taip pat džiaugiasi išaugusiu keleivių srautu šalies viduje, tačiau pripažįsta pervežamų krovinių mažėjimą.

Protokole surašytos pagrindinės „įvykių“ priežastys: pašaliniai daiktai varikliuose, nepasirengimas darbui sniego ir šalčio sąlygomis, techninės priežiūros neatlikimas. Jie taip pat aprašė keletą atvejų, įvykusių Rusijos Federacijos oro uostuose. Pavyzdžiui, šunų būrys tiesiog išbėgo ant nusileidimo tako arba lėktuvas nuriedėjo 30 m už tako, arba įgula savarankiškai nubrėžė skrydžio maršrutą, arba oro uoste be leidimo buvo išjungtas apšvietimas ir pan.

Taip pat dėmesio sulaukia incidentai, įvykę užsienio oro uostuose, kurie vis dar priima Rusijos lėktuvus. Visų pirma, Stambule keleivinis lėktuvas iš Rusijos Federacijos vos nesusidūrė su kitu lėktuvu, neišgirdęs valdymo centro nurodymų.

Straipsnyje nurodomos dar dvi svarbios Rusijos lėktuvų problemos. Pirma, dėl sankcijų, įvestų dėl invazijos į Ukrainą, nebenaudojami keleiviniai „Boeing“ ir „Airbus“ lėktuvai. Antra, krovininiai laivai neturi prieigos prie atsarginių dalių.