Rumunijos kraštutinių dešiniųjų pažiūrų kandidatas Simionas laimėjo pirmąjį prezidento rinkimų turą

Taigi sprendimas dėl kito šalies prezidento bus priimtas antrajame rinkimų ture gegužės 18 d., kuriame G. Simionas susigrums su dešiniuoju liberalu Bukarešto meru Nicusoru Danu, kuris yra nepriklausomas kandidatas ir kuriam atiteko 20,91 proc. balsų, rodo duomenys, gauti suskaičiavus balsalapius, įmestus į balsadėžes 99 proc. rinkimų apylinkių.

N. Danas nedidele balsų persvara įveikė Criną Antonescu, kurį remia centro dešiniųjų ir socialdemokratų valdančioji koalicija. 20,30 proc. balsų surinkęs C. Antonescu pripažino pralaimėjimą. Vis dar laukiant rezultatų iš mažiau nei 1 proc. rinkimų apylinkių, C. Antonescu ir N. Daną skyrė maždaug 56 000 balsų.

Prezidento rinkimus šioje Ukrainos kaimynystėje įsikūrusioje šalyje atidžiai stebi kitos Europos valstybės, nes šis postas daro didelę įtaką užsienio ir saugumo politikai.

Kai lapkričio mėnesį vyko pradiniai rinkimai, jų pirmąjį turą laimėjo prorusiškas kandidatas Calinas Georgescu, kuris daug reklamavosi internetinėje platformoje „TikTok“. Tačiau prieš pat antrąjį turą Konstitucinis Teismas anuliavo pirmojo turo rezultatus dėl rinkimų kampanijos finansavimo pažeidimų.

C. Georgescu taip pat buvo uždrausta dar kartą kandidatuoti į prezidentus, be to, nuo vasario mėnesio prokuratūra jo atžvilgiu atlieka tyrimą dėl melagingų pareiškimų apie rinkimų kampanijos finansavimą.

G. Simionas teigia, kad jo tikslas yra užtikrinti „teisingumą“ C. Georgescu, jei laimės rinkimus. Jis neatmetė galimybės padėti C. Georgescu užimti ministro pirmininko postą.