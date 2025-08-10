Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prie Žaliųjų ežerų paplūdimio įrengta nauja stovėjimo aikštelė, perorganizuotas eismas

2025-08-10 15:19 / šaltinis: ELTA
2025-08-10 15:19

Vasara Lietuvoje (Lukas Balandis/BNS)

Siekiant užtikrinti saugesnį ir sklandesnį susisiekimą, prie Žaliųjų ežerų paplūdimio įrengta nauja automobilių stovėjimo aikštelė, perorganizuotas eismas, skelbia „JUDU“. 

0

„Keliaujančiųjų prie Balsio ežero laukia svarbūs pokyčiai, kurie padės užtikrinti patogesnį, saugesnį ir sklandesnį atvykimą tiek važiuojantiems lengvaisiais automobiliais, tiek keliaujantiems viešuoju transportu. (…) pradės veikti nauja eismo organizavimo tvarka ir automobilių srautų reguliavimo sistema“, – rašoma pranešime. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ties nuvažiavimu link paplūdimio įrengtas užtvaras, kuris skaičiuos įvažiuojančių ir išvažiuojančių transporto priemonių kiekį. Tai leis išvengti chaoso, kai automobilių stovėjimo aikštelė prie Žaliųjų ežerų paplūdimio, nuo šiol vadinama P1, yra užpildyta, ir užtikrins, kad prie Balsio ežero būtų galimybė patogiai privažiuoti“, – nurodo „JUDU“.

Skelbiama, jog šalia užtvaro taip pat įrengta nauja 39 vietų automobilių stovėjimo aikštelė (P2) su vienpusio eismo kryptimi ir galimybe lengvai sugrįžti į Žaliųjų Ežerų gatvę. 

Keičiasi eismo organizavimo tvarka

Nuo penktadienio šioje vietovėje įsigaliojo ir nauja eismo organizavimo tvarka – važiuojant Žaliųjų Ežerų gatve iš centro link paplūdimio nebegalima atlikti kairiojo posūkio. 

„Vietoje to reikės važiuoti tiesiai iki žiedinės sankryžos, joje apsisukti ir tik tada sukti dešinėn link paplūdimio. Šis pokytis įgyvendintas tam, kad nebūtų stabdomas eismas pagrindine gatve važiuojantiems vairuotojams ir užtikrinamas sklandesnis transporto srautas“, – rašoma pranešime. 

„Jeigu užtvaras neįleis dėl užpildytos P1 aikštelės, vairuotojai turėtų sukti į P2 aikštelę, o jai taip pat esant pilnai – neblokuoti eismo ir grįžti į Žaliųjų Ežerų gatvę“, – skelbia „JUDU“. 

Pokyčiai įsigaliojo nuo penktadienio. 

