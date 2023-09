Rostove prie Dono netoli rusų karinės vadovybės būstinės griaudėja sprogimai

Būtent šios pietinės karinės apygardos kariai atlieka pagrindinį vaidmenį Rusijos invazijoje į Ukrainą. Be to, tai buvo ir viena iš vietų, kurias užėmė velionis „Wagner“ lyderis Jevgenijus Prigožinas per savo bandymą sukilti birželį.

Regiono gubernatorius Vasilijus Golubevas „Telegram“ rašė, kad Rusijos oro gynybai numušus du Ukrainos bepiločius orlaivius, nukreiptus į miestą, esantį vos 100 km į rytus nuo sienos su Ukraina, buvo apgadinti mažiausiai trys pastatai ir keli automobiliai, o vienas žmogus buvo sužeistas.

Another explosion in Russia. This time in the center of Rostov near the headquarters of the criminal Southern Military District.



