TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Raudonasis Kryžius: Izraelis grąžino 15 palestiniečių kūnų į Gazos Ruožą

2025-10-21 16:01 / šaltinis: BNS
2025-10-21 16:01

Raudonasis Kryžius antradienį pranešė, kad pagal JAV tarpininkaujamą paliaubų susitarimą padėjo perkelti 15 palestiniečių kūnų iš Izraelio į Gazos Ruožą. 

Izraelio kariuomenė: Raudonajam Kryžiui Gazos Ruože perduoti įkaito palaikai

Skelbiama, kad taip bendras perduotų kūnų skaičius išaugo iki 165. 

1

Skelbiama, kad taip bendras perduotų kūnų skaičius išaugo iki 165.

„Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas (TRKK) šiandien pagelbėjo vykdant mirusių palestiniečių perdavimą institucijoms Gazoje (....). Vietos sveikatos priežiūros institucijos Gazoje patvirtino, kad šiandien gautų mirusiųjų skaičius yra 15“, – sakoma Raudonojo Kryžiaus išplatintame pranešime. 

Pagal JAV tarpininkautą paliaubų susitarimą Izraelis turi perduoti 15 palestiniečių kūnų už kiekvieną mirusį įkaitą, kuris jam grąžinamas.

Pirmadienį Izraelis patvirtino, kad islamistų grupuotė „Hamas“ perdavė 13-o mirusio įkaito palaikus.

Iki šio perdavimo „Hamas“ Izraeliui grąžino 12 iš 28 įkaitų kūnų, kuriuos įsipareigojo grąžinti pagal Gazos Ruožo paliaubų susitarimą.

Pagal susitarimo sąlygas palestiniečių kovotojų grupuotė turėjo grąžinti visus gyvus ir mirusius įkaitus iki spalio 13 dienos.

Nors 20 gyvų įkaitų buvo paleisti laiku, „Hamas“ teigė, kad laikytis grafiko neleido logistiniai sunkumai, ypač ieškant palaikų daugiau nei dvejus metus trukusio karo nuniokotoje teritorijoje. 

