„Putino limuzinas“ niekam nebereikalingas? Parduoda vienetais, kainuoja kaip „Lamborghini Revuelto“

Apie sumažėjusią sedano kainą blėstančios paklausos fone pranešė Rusijos „Telegram“ kanalas, rašoma „Telegraf“. Pardavėjai siūlo automobilius už 40 mln. rublių (apie 434,5 tūkst. eurų) vietoj įprastų 49–50 mln. rublių (apie 532,3–543,2 tūkst. eurų), tikėdamiesi juos realizuoti iki kito kainų peržiūrėjimo.
Nuolaida „Senat“ ir prastėjantys „Aurus“ pardavimai
Už mažesnę kainą siūloma keletas dabartinės versijos automobilių. Įprastai jie kainuoja apie 547 tūkst. eurų. Pardavėjai teigia, kad 2027 metais už šią versiją prašys ne mažiau kaip 568 tūkst. eurų.
Realizavimo problemos aiškiai matomos iš registracijos statistikos. Nuo 2026 metų sausio iki birželio Rusijoje užregistruotas 51 automobilis „Aurus“ – palyginti su 126 per tą patį 2025 metų laikotarpį. Tarp šiais metais užregistruotų automobilių tik 12 buvo pagaminti Jelabugos gamykloje, ir tik du iš jų – 2026-aisiais.
Per visus 2025 metus parduoti 138 šio prekės ženklo automobiliai, o antram pusmečiui teko tik 12 iš jų. Tąkart pirkėjus rado ir 19 automobilių, pagamintų dar 2023 metais.
Didžiausiu užsakovu išlieka Rusijos Federacijos prezidento Specialiųjų programų vyriausioji valdyba (GUSP) (arba Federalinė apsaugos tarnyba / FSO). Pirmoje 2026 metų pusėje ji įsigijo 21 „Senat“ ir 14 „Komendant“. Tuo pat metu jos autoparką papildė 31 kiniškas sedanas „Hongqi H9“ ir 30 visureigių „Tank 500“ – daugiau nei atitinkamų „Aurus“ modelių.
Ką galima gauti už „Putino limuziną“?
„Aurus“ – prabangios klasės Rusijos automobilių prekės ženklas, aptarnaujantis RF prezidentą Vladimirą Putiną. AURUS svetainėje pristatomas įprastas „Senat“, pailgintas „Senat Long“ ir šarvuotas „Senat Limousine“ su padidinta ratų baze. Šio prekės ženklo automobiliai naudojami valstybinių ir verslo vizitų metu Rusijoje bei užsienyje.
Nors pardavimai krenta, spalio 16 d. „Aurus“ pristatė atnaujintą „Senat“ ir atidarė išankstinius užsakymus. Pristatymo metu paskelbta pradinė kaina – apie 48,5 mln. rublių (apie 526,9 tūkst. eurų), o vidutinė galutinė kaina pirkėjui viršija 51–52 mln. rublių (apie 554–564,9 tūkst. eurų).
„Šiandien atidarome išankstinius atnaujinto „Aurus Senat“ užsakymus. Esame tikri, kad automobilį aukštai įvertins tiek dabartiniai „Aurus“ savininkai, tiek nauji klientai, kuriems artimos mūsų vertybės“, – sakė „Aurus“ komercijos direktorius Artemas Jusupovas.
Už vienos rusiškos kopijos kainą pirkėjas pasaulinėje rinkoje gali pasirinkti tikrus prabangos ir patikimumo etalonus („Telegraf“ surinkti duomenys) :
- „Rolls-Royce Phantom“ apie 410 tūkst. – 445 tūkst. eurų – tikras originalas ir pripažintas pasaulinis lyderis tarp prabangių limuzinų;
- „Bentley Mulsanne“ / „Flying Spur Mulliner“ apie 270 tūkst. – 360 tūkst. eurų – britiška klasika su neprilygstama surinkimo kokybe;
- „Ferrari Purosangue“ arba „Lamborghini Revuelto“ apie 360 tūkst. – 445 tūkst. eurų – naujausi aukščiausios klasės superautomobiliai su geriausiomis charakteristikomis.
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