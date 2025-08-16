Kalendorius
Rugpjūčio 16 d., šeštadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Putinas teigia taiką Ukrainoje su D. Trumpu aptaręs „sąžiningai“

2025-08-16 19:54 / šaltinis: ELTA
2025-08-16 19:54

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šeštadienį pareiškė, kad per susitikimą su JAV prezidentu Donaldu Trumpu „sąžiningai“ aptarė, kaip užbaigti konfliktą Ukrainoje.

Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šeštadienį pareiškė, kad per susitikimą su JAV prezidentu Donaldu Trumpu „sąžiningai“ aptarė, kaip užbaigti konfliktą Ukrainoje.

REKLAMA
2

Kitą dieną po Aliaskoje vykusių derybų Maskvoje kalbėdamas su aukščiausiais pareigūnais V. Putinas taip pat sakė, kad jos buvo „savalaikės“ ir „labai naudingos“, teigiama Kremliaus paskelbtuose vaizduose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tokio lygio tiesioginių derybų jau seniai nebuvo“, – sakė jis ir pridūrė: „Turėjome galimybę ramiai ir išsamiai pakartoti savo poziciją“.

REKLAMA
REKLAMA

„Pokalbis buvo labai nuoširdus, dalykiškas ir, mano nuomone, priartino mus prie būtinų sprendimų“, – tvirtino sakė jis.

2022 m. vasario 24 d. V. Putinas nurodė Rusijos kariuomenei įžengti į Ukrainą ir pradėti masinį puolimą, per kurį žuvo tūkstančiai žmonių, buvo sugriauti miestai, o milijonai gyventojų buvo priversti palikti savo namus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų