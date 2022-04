Putinas prabilo apie Rusijai įvestas sankcijas: Vakarų šalys pasiekė savo tikslus

Kalbėdamas apie Rusijos vidaus ekonomikos būklę V.Putinas sakė, jog infliacija stabilizuojasi, o mažmeninė paklausa šalyje normalizavosi, pranešė agentūra „Reuters“.

Rusijos paslaugų sektorius patyrė didžiausią nuosmukį nuo COVID-19 pandemijos pradžios 2020 m., kai vartotojai ir įmonės atšaukė užsakymus dėl vis griežtesnių Vakarų sankcijų po įsiveržimo į Ukrainą.

Atidžiai stebima verslo apklausa parodė, kad naujų užsakymų skaičius per kovo mėnesį sumažėjo, nes importo ir eksporto apribojimai pradėjo spausti, o infliacija pakėlė paslaugų kainas sparčiausiai per visą istoriją.

Russian President Vladimir Putin says sanctions imposed on Russia by "unfriendly countries" have "impacted businesses" and "complicated the logistics of foreign and domestic supplies".



