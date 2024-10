Putinas pirmą kartą susitiko su Irano prezidentu

REKLAMA

REKLAMA

Ukraina ir JAV kaltina Iraną aprūpinant Rusiją ginklais, įskaitant raketas ir dronus, karui prieš Ukrainą.

REKLAMA

M. Peseschkianas pažymėjo bendradarbiavimo tarptautiniu lygiu potencialą, pranešė Irano naujienų agentūra „Irna“. Dvišalius santykius jis pavadino „nuoširdžiais“ ir „strategiškais“.

V. Putinas per maždaug valandą trukusį pokalbį, kurio dalis vyko už uždarų durų, sakė, kad Maskva ir Teheranas tarptautiniu lygiu panašiai vertina įvykius pasaulyje. V. Putinas pakvietė Irano vadovą apsilankyti ir Rusijoje. Per pokalbį su Rusijos valstybine televizija Ašchabade M. Peseschkianas pasmerkė Izraelio atakas Artimuosiuose Rytuose, per kurias žūva ir daug civilių.

REKLAMA

REKLAMA

Irano prezidentas spalio 22–24 dienomis Kazanėje – Rusijos Tatarstano respublikos sostinėje – dalyvaus BRICS viršūnių susitikime. Čia planuojamas dar vienas dvišalis susitikimas, sakė V. Putinas. Rusija BRICS šalių viršūnių susitikimą vadina pasauliniu politiniu įvykiu. BRICS grupei priklauso dešimt narių – Brazilija, Rusija, Indija, Kinija, Pietų Afrika, Egiptas, Etiopija, Iranas, Saudo Arabija ir Jungtiniai Arabų Emyratai.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

V. Putinas per forumą Ašchabade pabrėžė, kad naujos pasaulio tvarkos, kurioje nedominuos JAV, kūrimas yra neišvengiamas. Vidurio Azijos respublika Turkmėnija prie Kaspijos jūros ir praėjus keliems dešimtmečiams po Sovietų Sąjungos žlugimo yra viena labiausia izoliuotų valstybių pasaulyje.

Ukrainos užsienio reikalų ministerija pareiškė protestą dėl V. Putino kelionės į Ašchabadą ir paragino Turkmėnijos vadovybę vykdyti Tarptautinio Baudžiamojo Teismo Hagoje dėl karo nusikaltimų Ukrainoje išduotą V. Putino arešto orderį. V. Putinas vis vyksta į šalis, kur jam negresia sulaikymas.