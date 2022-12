Putinas pasirašė įstatymą, draudžiantį LGBTQ „propagandą“

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad dar praėjusią savaitę Rusijos įstatymų leidėjai žemuosiuose parlamento rūmuose ketvirtadienį per galutinį svarstymą vienbalsiai pritarė įstatymui, kurį pirmadienį galiausiai pasirašė V. Putinas.

„Bet kokia netradicinių lytinių santykių propaganda užtrauks atsakomybę“, – platformoje „Telegram“ pareiškė Rusijos žemųjų parlamento rūmų pirmininkas Viačeslavas Volodinas.

Jis pridūrė, kad šis teisės aktas „apsaugos mūsų vaikus ir šalies ateitį nuo JAV ir Europos valstybių skleidžiamos tamsos“.

NEXTA rašo, kad V. Putinas papildomai pasirašė įstatymą, draudžiantį vykdyti protesto akcijas šalia valdžios institucijų pastatų, universtitetų, mokyklų, ligoninių, taip pat oro uostų, traukinių stočių, bažnyčių.

❗️Putin signed a law on a complete ban on "LGBT propaganda" in Russia



In addition he signed a law banning rallies near the buildings of public authorities, universities, schools, hospitals and near them, airports and ports, train stations, churches and life support facilities. pic.twitter.com/YYYiS7T7yc