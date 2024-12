Putinas pareiškė esąs atviras pasiūlymui Slovakijoje surengti taikos derybas su Ukraina

V. Putinas žurnalistams sakė, kad Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Fico pateikė tokį pasiūlymą praėjusį sekmadienį, kai lankėsi Maskvoje. Pasak V. Putino, Slovakija laikosi neutralios pozicijos, todėl yra tinkama vieta tokioms diskusijoms.

Tačiau šis V. Putino pasisakymas sukėlė stiprų pasipriešinimą Slovakijoje. Didžiausios opozicinės partijos lyderis Michalas Šimečka feisbuke „absurdu“ vadino tai, kad apie Slovakijos užsienio politiką skelbia kiti, o ne šalies vyriausybė, vadino V. Putiną nusikaltėliu.

„Jei R. Fico nori taikos, jis pirmiausia turėtų paraginti V. Putiną nutraukti atakas ir liautis žudyti nekaltus žmones Ukrainoje“, – sakė M. Šimečka.

Bratislavos užsienio reikalų ministerija ketvirtadienio vakarą patvirtino, kad Slovakija siūloma tapti galimų Rusijos ir Ukrainos taikos derybų vieta. Ministerijos pranešime sakoma, kad Slovakija dar spalį perdavė tokį savo norą Ukrainos vyriausybei bei pabrėžė pasisakant už tai, kad sprendimas būtų ieškomas ne karinėmis priemonėmis.

V. Putinas užpuolė Ukrainą 2022 m. vasarį. R. Fico yra vienas iš nedaugelio Europos lyderių, palaikančių ryšius su Kremliumi, gruodžio 22 d. jis Maskvoje susitiko su Rusijos prezidentu. Jo vizitas įvyko nepaisant Vakarų pastangų izoliuoti V. Putiną ir vieningu frontu paremti Kyjivą.

Europos Sąjungos (ES) ir NATO narė Slovakija nuo 2023 m. rudens, valdant R. Fico vyriausybei, sustabdė karinės pagalbos teikimą Ukrainai ir ragino pradėti taikos derybas.

Be to, R. Fico kaltina Kyjivą keliant grėsmę rusiškų gamtinių dujų tiekimui Slovakijai, labai nuo jų priklausomai. Ukraina sako nepratęsianti šių metų pabaigoje pasibaigsiančios sutarties, pagal kurią rusiškos dujos tranzitu per Ukrainą tiekiamos Europai, jokia alternatyva kol kas nerasta.

Ukrainiečiai „jau baudžia Europą nutraukdami mūsų dujų tiekimo sutartį“, sakė V. Putinas ir pridūrė, kad nauja sutartis „per tris ar keturias dienas“ negalės būti sudaryta. Vis dėlto jis leido suprasti esąs pasirengęs tiekti dujas ES, galbūt per Lenkiją einančiu dujotiekiu Jamalas-Europa.

V. Putinas pakartojo, kad Rusija pasieks „visus savo tikslus Ukrainoje“. „Tai svarbiausia mūsų užduotis“, – sakė jis ir perspėjo, kad Maskva yra pasirengusi vėl panaudoti savo naujausios kartos raketą „Orešnik“. Tokia raketa praėjusį mėnesį pirmą kartą buvo paleista į Ukrainą.

V. Putinas taip pat tvirtino, kad 2021 m. JAV prezidentas Joe Bidenas pasiūlė atidėti Ukrainos narystę NATO. Kyjivas siekia įstoti į Aljansą, tačiau V. Putinas tai laiko nepriimtina grėsme.

„2021 m. dabartinis prezidentas J. Bidenas pasiūlė būtent tai: atidėti Ukrainos narystę NATO 10–15 metų, nes ji dar nėra pasirengusi. Aš atsakiau, kad taip, šiandien ji nepasirengusi, bet jūs ją parengsite ir priimsite“, – sakė V. Putinas ir pridūrė, kad Rusijai nėra skirtumo, ar tai įvyks „šiandien, rytoj ar po 10 metų“.