Putinas kreipėsi į Rusijos parlamentą: dėkoja už svarbų indėlį į pergalę

„Jie remia fronto karius ir veteranus, o daugelis iš jų asmeniškai prisijungė prie savanorių ir tėvynės gynėjų gretų“, – sakė jis.

Ir tęsė: „Tai neabejotinai galingas ir drąsus poelgis, kuris nusipelno ypatingos ir nuoširdžios pagarbos.“

Tuo tarpu Ukraina pareiškė norinti, kad paliaubos su Rusija būtų sudarytos nedelsiant, „bent 30 dienų“, ir klausė, kodėl Maskva nusprendė paskelbti trijų dienų ugnies nutraukimą tik gegužės mėnesį.

„Jei Rusija tikrai nori taikos, ji turi nedelsiant nutraukti ugnį. Kodėl reikia laukti iki gegužės 8 dienos?“ – rašė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha socialiniame tinkle „X“, ragindamas nutraukti ugnį bent 30 dienų.

If Russia truly wants peace, it must cease fire immediately.



Why wait until May 8th? If the fire can be ceased now and since any date for 30 days—so it is real, not just for a parade.



Ukraine is ready to support a lasting, durable, and full ceasefire. And this is what we are…