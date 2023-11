Putinas intensyvina invaziją: vis daugiau rusų siunčiami „pasitikti“ mirties

Kaip praneša „Ukrinform“, remdamasi G. Sheppso paskyra socialiniame tinkle „X“, taip britų ministras pakomentavo šiandienos žvalgybos ataskaitą apie padėtį fronte Ukrainoje.

„[Rusijos prezidentas Vladimiras] Putinas intensyvina invaziją ir beprasmiškai siunčia mirti daugiau rusų nei bet kada nuo karo pradžios. Ukrainiečių drąsa ir Vakarų parama stabdo jų veržimąsi į priekį, tačiau mes negalime stovėti nuošalyje.

Ukrainai reikia mūsų tvirtos paramos, kad ji galėtų kovoti ir laimėti“, – nurodė G. Sheppsas.

Putin is stepping up his invasion - senselessly sending more Russians to die than at any time since the war began.



Ukrainian bravery & western support is holding back their advance, but we cannot be complacent.



Ukraine needs our unwavering support to fight & win 🇺🇦 https://t.co/PinHkFPvvk

