Rusija melagienomis nusitaikė į „TikTok“ vartotojus: įraše – suklastotas Zelenskio pareiškimas

„Šiuo vaizdo įrašu, kuris neva yra ICTV reportažo fragmentas, dalijamasi „TikTok“. Vaizdo įrašą patalpino paskyra su ICTV logotipu avatare, kad atrodytų įtikinamiau, tačiau iš tiesų tai nėra kanalo puslapis, o pats vaizdo įrašas yra klastotė“, – nurodoma Ukrainos Strateginės komunikacijos ir informacinio saugumo centro, paneigusio dar vieną Rusijos melą, pranešime.

Pasak centro, sukčiai pasinaudojo V. Zelenskio lapkričio 23 d. vaizdo kreipimusi, kuriame jis kalba apie naujus sprendimus dėl sankcijų.

Ukraine imposed two new sanctions packages today on over 300 Russian entities and 150 individuals directly involved in or assisting the aggression.



Every name on the list is directly responsible for the ongoing terror.



Ukrainian sanctions supplement international sanctions… pic.twitter.com/r7Ps1xchv0

