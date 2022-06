Putiną „į tualetą“ palydėję šeši asmenys prajuokino internautus: spėlioja, kam jų reikia tiek daug

Vaizdo įrašu pasidalino Rusijos opozicionieriaus Aleksejaus Navalno įkurto „Kovos su korupcija fondo“ tyrimų skyriaus vedėja Marija Pevčich.

Prie vaizdo įrašo ji rašo: „Štai vaizdo įrašas, kuriame šeši žmonės lydi Vladimirą Putiną į tualetą. Pasirodo, reikia tiek daug“.

So here is the video of 6 people accompanying Putin into the bathroom. It takes that many, apparently. pic.twitter.com/HrGc6yJQ4q