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Protestuose Paryžiuje – pavojingas išpuolis: į pareigūnus mestas Molotovo kokteilis

2026-11-01 14:25 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-01 14:25
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Per savaitgalį Paryžiuje vykusį protestą į saugumo pajėgų pareigūnus buvo mestas Molotovo kokteilis. Po šio incidento pradėtas tyrimas dėl pasikėsinimo nužudyti, sekmadienį naujienų agentūrai AFP pranešė prokuratūra.

Moksleivių protestai Prancūzijoje EPA

Per savaitgalį Paryžiuje vykusį protestą į saugumo pajėgų pareigūnus buvo mestas Molotovo kokteilis. Po šio incidento pradėtas tyrimas dėl pasikėsinimo nužudyti, sekmadienį naujienų agentūrai AFP pranešė prokuratūra.

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Šeštadienį Paryžiuje ir kai kuriuose kituose miestuose kilo susirėmimų, kai šimtai tūkstančių žmonių jau trečią savaitgalį iš eilės protestavo prieš sparčiai augančias pragyvenimo išlaidas.

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Paryžiaus policijos prefektūra pranešė, kad keli šimtai riaušininkų į saugumo pajėgų pareigūnus svaidė įvairius daiktus, įskaitant Molotovo kokteilį.

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„Sprogstamieji užtaisai buvo mesti į maždaug penkiolika žandarų ir policijos pareigūnus“, – sekmadienį pranešė prokuratūra.

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Žandarai yra karinės policijos pareigūnai, priklausantys Prancūzijos ginkluotosioms pajėgoms.

Prokuratūra nurodė pradėjusi tyrimą dėl „pasikėsinimo nužudyti viešosios valdžios įgaliojimus turinčius asmenis“.

Sukrečiančiuose vaizduose, įskaitant AFP nuotraukas ir vaizdo įrašus, matyti, kaip rytinėje Paryžiaus dalyje prie saugumo pajėgų pareigūno kojų sprogsta savadarbis padegamasis užtaisas.

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Prokuratūros teigimu, vis dar vertinama nukentėjusiųjų būklė. Tarp užfiksuotų sužalojimų yra ir antrojo laipsnio nudegimų.

Prokuratūra nurodė, kad „šiuo metu dėl šio incidento nėra sulaikyta nė vieno įtariamojo“, o tyrėjai siekia nustatyti atsakingus asmenis.

Vidaus reikalų ministras Laurent'as Nunezas šeštadienį pasmerkė kai kurių riaušininkų „neįtikėtino masto“ smurtą.

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ELTA primena, kad savaitgalį prancūzus į mitingus kvietė profesinės sąjungos, moksleivių ir studentų organizacijos ir „Geltonųjų liemenių“ judėjimas. Jie norėjo išreikšti savo pasipiktinimą dėl tokių problemų kaip aukštos pragyvenimo išlaidos ir apleistos mokyklos.

Pastaruosius du savaitgalius neišvengta susirėmimų su teisėsauga.

Trečiąjį protestų savaitgalį visoje šalyje buvo dislokuota apie 70 tūkst. policijos pareigūnų.

Panašaus masto pajėgų dislokavimas praėjusį savaitgalį iš esmės užkirto kelią smurto ir niokojimo, matytų per didžiulius protestus spalio 17 d., pasikartojimui.

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