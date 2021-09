Priešingybės traukia? Ar moterys tikrai labiau mėgsta „blogus berniukus“

Neseniai „Broadly“ paskelbtame straipsnyje teigiama: „Visi žino, kad [blogi berniukai] <...> yra geidžiami. Dėl neseniai atlikto tyrimo tai dabar moksliškai galima patvirtinti“.

Šių metų pradžioje paskelbtame tyrime teigiama, kad kai kurie vyrai rūko ir geria, nes tai daro juos patrauklesniais trumpalaikiais partneriais.

Neatmetant akivaizdaus dalyko, kad straipsnyje apibūdinimas „blogas“ siejamas su gėrimu ir rūkymu (kaip rašo „Girl on the Net“, „blogas“ iš tikrųjų reiškia daug daugiau nei tik rūkymą 20 kartų per dieną ar besaikį gėrimą), ar tikrai tiesa, kad moterys renkasi „blogus berniukus“? Pažvelkime į keletą patikimų mokslinių įrodymų.

Vienas iš būdų atsakyti į šį klausimą yra pristatyti moterims hipotetinius vyrus, turinčius skirtingus asmenybės tipus, ir išsiaiškinti, kurie iš jų joms labiau patinka. Vieno tokio tyrimo metu dalyvės turėjo padėti išgalvotam personažui, vardu Susan, pasirinkti vieną iš trijų vyrų, remiantis jų atsakymais į jos klausimus.

Pirmasis vyras buvo malonus, supratingas, rūpestingas ir geras. Antrasis teigė esąs „tikras vyras“, buvo nejautrus ir nemalonus. Trečiasis dalyvis tiesiog atsakinėjo į klausimus neutraliai.

Taigi, ką manė tyrimo dalyvės? Su kuriuo vyru Susan turėtų susitikinėti ir su kuriuo jos susitikinėtų pačios? Dažniausiai moterys pasirinkdavo gerą vaikiną. Jos jį rekomendavo tiek išgalvotajai Susan, tiek pačios teigė, kad susitikinėtų su geruoju vaikinu.

Kitame tyrime dalyvės, skaičiusios pažinčių skelbimus, kuriuose žmonės save apibūdino kaip altruistus („Aš savanoriškai dirbu maisto banke“), patrauklesnius įvardijo tuos, kurie tokių savybių neminėjo. Kiti tyrimai taip pat parodė, kad moterys renkasi jautrius, pasitikinčius savimi ir lengvai bendraujančius vyrus, ir kad labai mažai moterų (jei tokių yra) nori susitikinėti su agresyviu ar reikliu vyru. Viskas yra aišku – kai moterys vertina hipotetinius partnerius, jos renkasi „gerus“ vyrus.

Tiesą sakant, nereikėtų nuvertinti gerumo galios. Kai kurie tyrimai parodė, kad maloni žmogaus asmenybė netgi gali paveikti tai, kaip kitas vertina jo išvaizdą. Tokias charakteristikas kaip šiltumas, gerumas ir elementarus padorumas vertina tiek moterys, tiek vyrai. Pasižymėdami jomis, mes ne tik tampame geidžiamesniais partneriais, bet ir esame fiziškai patrauklesni.

Patraukianti narcizų galia

Žinoma, kartais „blogi“ žmonės mums atrodo patrauklūs. Narcizai – žmonės, kurie save išaukština, demonstruoja savo pranašumą, privilegijas, aroganciją ir norą išnaudoti kitus – pirmų susitikimų metu dažnai atrodo labai patraukliai. Taip gali būti todėl, kad jie labai stengiasi dėl savo išvaizdos ir rūpinasi tuo, kaip juos mato kiti. Tyrimai parodė, kad moterys narcizės dažniausiai daugiau puošiasi makiažu ir dėvi rūbus su didelėmis iškirptėmis, o vyrai narcizai daugiau laiko skiria raumenų masės auginimui.

Trumpuoju laikotarpiu narcizai netgi gali atrodyti kaip neturintys bendravimo problemų, linksmi ir apskritai geresni. Tačiau ilgainiui narcizams sunku išlaikyti palankų įspūdį ir jie linkę būti suvokiami kaip mažiau bendraujantys, mažiau šilti, labiau priešiški ir įžūlūs. Įrodymai atskleidė, kad narcizai nemėgsta ilgalaikių santykių, jiems nepatinka įsipareigoti, ir jiems apskritai tokiuose santykiuose nesiseka.

Yra ir kitų priežasčių, kodėl kai kurie žmonės susitikinėja su „blogais žmonėmis“. Jie yra pripratę prie tam tikrų elgesio modelių, arba jiems gali atrodyti, kad pasimatymų pasaulis kelia daug streso, ir galiausiai jie vis tiek priims blogus sprendimus. Arba juos tiesiog papirko susitikinėjimų mitai ir jie pradeda elgtis atitinkamai. Tačiau dažniausiai įrodymai rodo, kad tiek moterims, tiek vyrams labiau patinka „geri“ partneriai ir jų netraukia „blogiukai“.

Stereotipo „geri vaikinai baigia paskutiniai“ problema, be to, kad jis prieštarauja moksliniams įrodymams, yra ta, kad tai gali pakenkti galimybei užmegzti prasmingus santykius. Šio mito įamžinimas ne tik sukuria nenaudingus lūkesčius, kaip turėtume elgtis, bet ir bandymas gyventi pagal mitą kartais gali pakenkti santykiams.

Galų gale, mintis, kad moterys nori susitikinėti su „blogais berniukais“, iš tikrųjų tik sustiprina misoginistinę idėją apie apgaulingas moteris ir nuoširdžius „gerus“ vyrus, nusivylusius patirtomis nesėkmėmis susitikinėjant. Tai leidžia kai kuriems vyrams kaltinti ir nekęsti moterų, ir tai naudojama kaip priemonė nukreipti dėmesį nuo savo trūkumų. Taigi, jei norite mokslinio patarimo – būkite geri.

Autorius: Viren Swami, Anglijos Ruskino universiteto socialinės psichologijos profesorius.