Prieš svarbų Putino pareiškimą – staigus Navalno dingimas: bendražygiai įspėja dėl blogiausio

Marija Pevčich, A. Navalno kovos su korupcija fondo (FBK) vadovė, gruodžio 8 d. (penktadienį) „X“, buvusiame „Twitter“ tinkle, pranešė, kad „Navalnas dingęs jau tris dienas“.

„Navalno gyvybei gresia didelis pavojus“, – rašė ji.

„Dabar jis yra visiškai izoliuotas,“– pridūrė A. Navalno bendražygė.

Navalny is missing for 3 days now. His lawyers are refused entry and asked to wait. He didn't show up at the scheduled court hearings. We have learned that last week he had a serious health-related incident. Navalny's life is at great risk. He is in complete isolation right now. https://t.co/VApbpWg6wM