Prie Serbijos parlamento paleisti šūviai, kilo gaisras

NOVA žiniasklaidos priemonė paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip ginkluoti saugumo pareigūnai artėja prie didelės palapinės prie parlamento.
Buvo paleisti keli šūviai, po to palapinėje kilo gaisras.
Nėra aišku, kas šovė ir kaip kilo gaisras.
NOVA praneša, kad vienas žmogus buvo sužeistas. N1 TV skelbia, kad sužeistasis yra 57-erių vyras, jo būklė stabili.
