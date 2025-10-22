Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Prie Serbijos parlamento paleisti šūviai, kilo gaisras

2025-10-22 14:33
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-22 14:33

Trečiadienį prie Serbijos parlamento pastato Belgrade aidėjo šūviai, skelbia „Reuters“. Vienas žmogus buvo sužeistas.

Serbijos policija (nuotr. SCANPIX)

Trečiadienį prie Serbijos parlamento pastato Belgrade aidėjo šūviai, skelbia „Reuters". Vienas žmogus buvo sužeistas.

0

NOVA žiniasklaidos priemonė paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip ginkluoti saugumo pareigūnai artėja prie didelės palapinės prie parlamento.

Buvo paleisti keli šūviai, po to palapinėje kilo gaisras.

Nėra aišku, kas šovė ir kaip kilo gaisras.

NOVA praneša, kad vienas žmogus buvo sužeistas. N1 TV skelbia, kad sužeistasis yra 57-erių vyras, jo būklė stabili.

