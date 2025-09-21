Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Prancūzijos senatorius, kaltinamas kolegės apsvaiginimu, atsistatydina

2025-09-21 14:17 / šaltinis: BNS
2025-09-21 14:17

 Prancūzijos senatorius, kaltinamas parlamentarės apsvaiginimu, siekiant ja pasinaudoti, kitą mėnesį atsistatydins, šeštadienį pareiškė jis pats, nors jo kaltintoja teigė, kad toks pavėluotas jo pasitraukimas kelia jai pasišlykštėjimą. 

Prancūzijos vėliava BNS Foto

0

67-erių Joelis Guerriau teisiamas už tai, kad 2023-iųjų lapkritį Nacionalinės Asamblėjos deputatei Sandrine Josso pasiūlė šampano taurę, į kurią buvo įmaišyta ekstazio.

J. Guerriau, kuris neigia kaltinimus, naujienų agentūrai AFP sakė, kad spalio pradžioje atsistatydins iš aukštųjų parlamento rūmų, patvirtindamas pranešimą, kurį pirmiausia paskelbė naujienų programų programavimo sąsaja (API). 

Tris kadencijas dirbantis senatorius teigė, kad jau seniai planavo atsistatydinti po dvejų metų nuo dabartinės šešerių metų kadencijos pradžios, ir neigė, kad šis sprendimas susijęs su jo baudžiamąja byla.

S. Josso teigė, kad ši žinia, „kuri, kaip teigia (Guerriau), yra asmeninio įsipareigojimo rezultatas ir nesusijusi su itin rimta teisine byla, kurioje jis yra kaltinamas“, kelia jai pasišlykštėjimą. 

„Dar kartą agresorius pasirenka savo tvarkaraštį, savo naratyvą, savo pasitraukimą“, – pareiškime teigė žemesniųjų rūmų įstatymų leidėja. 

„Tai nėra atsakomybės ar padorumo aktas. Tai strateginis atsitraukimas, praėjus vos keliems mėnesiams po jo teismo ir jam nepaprastai pasipelnius iš savo pareigų privilegijų", – pridūrė ji. 

Aukštųjų rūmų Senato pirmininkas Gerard'as Larcher liepą paskelbė, kad perduos J. Guerriau bylą rūmų etikos komitetui, todėl jam gali būti skirtos drausminės nuobaudos.

J. Guerriau jau buvo nušalintas nuo savo partijos, centro dešiniųjų grupės „Horizons“, po to, kai jam buvo pateikti kaltinimai dėl S. Josso apsvaiginimo narkotikais siekiant ja pasinaudoti. 

Senatorius atmetė kaltinimus, kad jis tyčia ją apsvaigino narkotikais, pavadindamas incidentą klaida. 

Šie kaltinimai buvo pateikti po to, kai gruodį prancūzas Dominique'as Pelicot (Dominikas Peliko) buvo nuteistas kalėti 20 metų už tai, kad ne kartą davė savo žmonai narkotikų, kad jis ir nepažįstami asmenys galėtų ją prievartauti. Prancūziją ši byla šokiravo. 

