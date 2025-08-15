Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Potvyniai Pakistane ir Kašmyre pražudė daugiau kaip 200 žmonių

2025-08-15 17:52 / šaltinis: ELTA
2025-08-15 17:52

Smarkios liūtys ir potvyniai Kašmyre ir Šiaurės Pakistane pražudė beveik 230 žmonių. Šiaurės Pakistane ir Pakistano valdomoje Kašmyro dalyje žuvo 164 žmonės, agentūrai „dpa“ sakė gelbėjimo tarnybos atstovas. Indijos kontroliuojamoje Kašmyro dalyje žuvusiųjų skaičius, vietos institucijų duomenimis, išaugo iki mažiausiai 65.

Potvyniai Pakistane ir Kašmyre pražudė daugiau kaip 200 žmonių. EPA-ELTA nuotr.

0

Indijoje pavyko išgelbėti apie 170 žmonių, daugelis jų buvo sunkiai sužeisti. Kadangi paveikta teritorija aplink Chosičio kaimą Kištvaro rajone yra gana didelė, gelbėtojai baiminasi, kad aukų gali daugėti. Ši vietovė yra tarpinis sustojimas populiariame piligrimų maršrute į hinduistų šventyklą. 

Gelbėjimo darbus sunkina blogas oras ir tai, kai stichijos nusiaubtas regionas yra atokioje vietoje. Gelbėtojams padeda kariuomenės daliniai. Per musoninių liūčių sezoną nuo birželio iki rugsėjo potvyniai Himalajų regione yra dažni.

Ir Šiaurės Pakistane bei Pakistano valdomoje Kašmyro dalyje naktį būta smarkių liūčių ir potvynių. Gelbėtojai ieško dingusiais laikomų žmonių. „Tai siaubinga situacija. Mėginame išgelbėti kelias dešimtis žmonių, gal net šimtus“, – sakė gelbėjimo tarnybos atstovas Bilalis Faizis.

