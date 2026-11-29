„Tris dešimtmečius dauguma EBVR regiono ekonomikų gavo naudos iš gilėjančios globalizacijos, po Šaltojo karo atsiradusių „taikos dividendų“ ir aiškaus kelio siekiant pasivyti kitas šalis technologiniu požiūriu“, – 2026–2027 metų pereinamojo laikotarpio ataskaitoje „Frontiers of competitiveness“ rašo ERPB vyriausioji ekonomistė Beata Javorcik.
„Šios palankios sąlygos dabar nyksta“, – pridūrė ji.
1991 m. įkurtas bankas, kurio būstinė įsikūrusi Londone, siekė padėti posovietinėms šalims pereiti prie laisvosios rinkos ekonomikos, o vėliau išplėtė savo veiklą į Artimųjų Rytų ir Afrikos šalis.
„ERPB regionų pokomunistinės ekonomikos iš naujo atrado save“, – ataskaitoje pažymėjo B. Javorcik. Tačiau „kita transformacija bus sunkesnė“, pridūrė ji.
Ataskaitoje nurodoma, kad ERPB regionai kartu tiekia vos 0,8 proc. pasaulyje eksportuojamos su DI susijusios produkcijos, nors jų bendras visų prekių eksportas sudaro 8 proc. pasaulinio eksporto.
Joje priduriama, kad elektros energijos pajėgumų apribojimai varžo šių šalių galimybes priimti didelio masto duomenų centrus.
Banko prognozėmis, per ateinantį dešimtmetį DI prie metinio darbo našumo augimo ERPB regionuose galėtų pridėti apie 0,03–0,7 procentinio punkto.
Kartu ji pridūrė, kad „pusėje šalių, kuriose veikia ERPB, nacionalinė elektros energijos sistema nepajėgi aprūpinti nė vieno duomenų centro“.
Ataskaitoje teigiama, kad „daugeliui pietų ir rytų Viduržemio jūros regiono bei Užsachario Afrikos ekonomikų kyla pavojus atsilikti dar labiau, o DI prisideda prie pajamų atotrūkio didėjimo“.
Gynyba
ERPB pridūrė, kad išlaidos gynybai kelia ir papildomų kliūčių, ir kuria tam tikras galimybes.
„Nors išlaidos gynybai yra našta mokesčių mokėtojams, jos gali paskatinti paklausą, – teigia bankas. – Vis dėlto ši papildoma paklausa automatiškai nesukurs konkurencingos vietos pramonės.“
B. Javorcik teigimu, būtent dronų startuoliai Europos šalims suteikia perspektyvių galimybių.
„Dronų sektorius yra patrauklus, nes patekimo į rinką barjerai yra žemesni“, – sakė ji AFP ir pridūrė, kad „čia nėra tokių didelių fiksuotų gamybos sąnaudų“, palyginti su tradicine karine technika.
Ataskaitoje pabrėžiama, kad vykstant Rusijos ir Ukrainos karui bei JAV ir Irano konfliktui, „apskaičiuota, jog gynybos išlaidų padidėjimas ERPB regionuose vienu euru yra susijęs su vėlesne 1,47 euro ekonomine nauda“.
Ataskaitoje taip pat pažymima, kad „dauguma ERPB regionų šalių tebėra labai priklausomos nuo gynybos prekių importo, o ryškios išimtys yra“ Lenkija ir Turkija. Pastaroji penktadienį pasirašė gynybos susitarimą su Kataru.
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