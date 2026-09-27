Popiežius Leonas XIV: padėti numirti nėra „normalu“

„Joks žmogaus sukurtas įstatymas niekada neturėtų priversti jūsų prarasti tikėjimą savo orumu“, – Prancūzijos piligrimystės vietoje Lurde sergantiems ar negalią turintiems tikintiesiems sakė popiežius.
„Turime atmesti pagundą sukelti mirtį prisidengiant netikru gailestingumu. Neįmanoma laikyti mirties sukėlimo normaliu dalyku“, – pridūrė jis.
„Tai, kas teisėta, nebūtinai yra moralu“, – pabrėžė Leonas.
Prancūzijos parlamentas birželį priėmė įstatymą, suteikiantį teisę į pagalbą numirti kai kuriems nepagydoma liga sergantiems suaugusiesiems.
Šis sprendimas sulaukė griežtos Prancūzijos Katalikų bažnyčios kritikos. Bažnyčia pasmerkė įstatymą kaip rimtą „lūžį“.
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