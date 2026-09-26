Leonas XIV Paryžiuje šimtams tūkstančių tikinčiųjų aukojo mišias po atviru dangumi

Į Prancūziją – pasaulietinę šalį, turinčią gilias katalikiškas šaknis, – 1,4 mlrd. pasaulio katalikų lyderis yra atvykęs keturių dienų vizito – pirmojo oficialaus popiežiaus vizito šioje šalyje per beveik du dešimtmečius.
Antrosios vizito dienos kulminacija tapo 71 metų popiežiaus aukotos mišios Santarvės aikštėje, kur buvo įrengta balta pastogė, tarnavusi kaip laikinasis altorius.
Popiežiaus maldas lydėjo choro ir vargonų muzika, o pro pilką dangų prasiveržė saulės spinduliai.
„Iš tiesų gera ir malonu, kai broliai ir seserys susirenka ir šlovina Dievo didybę“, – sakė pontifikas.
Pasak Vatikano, daugiau nei dviejų kilometrų ruože iki pat Triumfo arkos ir net už jos susirinko apie 800 tūkst. žmonių. Mišių metu miesto centras buvo uždarytas, virš galvų suko ratus sraigtasparniai, o ant stogų budėjo snaiperiai.
„Tai vienintelė proga istorijoje pamatyti popiežių“, – sakė 41-erių Aline Riziki (Alin Riziki), gimusi Kongo Demokratinėje Respublikoje ir jau 11 metų gyvenanti Prancūzijoje.
„Viską mečiau, kad tik galėčiau čia atvykti ir jį pamatyti, pasimelsti už taiką rytinėje“ savo tėvynės dalyje, kurią ne vieną dešimtmetį krečia konfliktai, sakė ji.
„Svarbi akimirka“
29-erių Jeanne de Montagnac atvyko su vyru ir dvejų metų dukryte, kuri sėdėjo ant tėčio pečių.
„Džiaugiamės, kad, nors ji to ir neprisimins, mes dalijamės su ja šiuo momentu“, – sakė moteris.
„Mums tai svarbi akimirka – būti apsuptiems kitų žmonių, kurie taip pat tiki“, – pridūrė ji.
Pirmasis popiežius amerikietis Prancūzijoje lankosi likus septyniems mėnesiams iki rinkimų, kuriuose bus renkamas centristo prezidento Emmanuelio Macrono įpėdinis. Imigracijai prieštaraujantys kraštutiniai dešinieji šiuos rinkimus laiko geriausiu šansu perimti valdžią.
Į mišias buvo atvykę keli prezidento posto siekiantys kandidatai, tarp jų – kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen (Marin Le Pen) ir centristas Edouard Philippe'as.
Prezidentas E. Macronas mišiose nedalyvavo, o jam atstovavo jo žmona Brigitte (Brižit).
Vėliau šeštadienį popiežius Leonas XIV išskrido į Lurdą, kur jo lėktuvas nusileido anksti vakare, pranešė lėktuve buvęs naujienų agentūros AFP korespondentas.
Lėktuvui nusileidus, šiame žymiame piligrimystės centre suskambėjo varpai, o vaikai iškėlė plakatą su užrašu „Sveikas atvykęs, popiežiau Leonai“.
Sekmadienį pontifikas susitiks su septyniomis dvasininkų seksualinio išnaudojimo aukomis. 2021 metais atliktas tyrimas parodė, kad dvasininkai ar pasauliečiai Bažnyčios nariai Prancūzijoje per septynis dešimtmečius išnaudojo apie 330 tūkst. asmenų, kurie tuo metu buvo nepilnamečiai.
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