Popiežius kreipėsi į Prancūzijos vyskupus: ragina išlaikyti ryžtą kovojant su dvasininkų seksualiniu išnaudojimu

1,4 mlrd. pasaulio katalikų lyderis lankosi Prancūzijoje – sekuliarioje, bet gilias katalikiškas šaknis turinčioje šalyje. Tai pirmasis oficialus bet kurio popiežiaus vizitas šioje valstybėje per beveik du dešimtmečius.
„Jūs ryžtingai susidūrėte su skaudžia nepilnamečių išnaudojimo, kurį įvykdė dvasininkijos nariai arba tai nutiko bažnytinėje aplinkoje, rykšte“, – per privatų susitikimą piligriminiame Lurdo miestelyje sakė jis, remiantis žiniasklaidai išplatintu jo kalbos tekstu.
„Svarbu ištverti pradėtame kelyje, išlaikant didžiausią budrumą“, – teigė jis.
2021-aisiais atlikto tyrimo duomenimis, Prancūzijoje per 70 metų Bažnyčios dvasininkai ar pasauliečiai nariai išnaudojo apie 330 tūkst. nepilnamečių.
Leonas XIV sekmadienį Lurde asmeniškai susitiks su septyniomis aukomis. Anksčiau jis pažadėjo dėti daugiau pastangų reformuoti Bažnyčią po pasaulinio seksualinio išnaudojimo skandalo.
Tarp jų bus 80-metis buvęs „Notre-Dame de Betharram“, netoliese esančios internatinės mokyklos, tapusios kelių dešimtmečių fizinio ir seksualinio išnaudojimo kaltinimų centru, mokinys.
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